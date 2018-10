Am besten wirkt die Wirklichkeit, wenn man sie selber strickt. "Ich will nach Hause", titelte Focus in Heft Nr. 5 und überraschte die Leser und die Schriftstellerin Taslima Nasrin mit einem gefälschten Interview. "Ich freue mich auf Klaus Kinkel", legte der Filmjournalist Hans-Joachim Schilde, der die aus Bangladesch geflohene Schriftstellerin in Stockholm kennengelernt hatte, ihr da in den Mund. "Ich habe im schwedischen Fernsehen gesehen, wie er während des Wahlkampfes die Ärmel aufgekrempelt hat, seine Muskeln zeigte. Ist er ein politischer Schwarzenegger?

"Das in Focus abgedruckte Interview stammt nicht von mir", erklärt Taslima Nasrin auf Anfrage aus Stockholm. Die merkwürdige Mixtur aus Kalauern, Hofdichtung und Blondinenwitz hatten zuvor mehrere Tageszeitungen abgelehnt. Focus jedoch biß zu und druckte. Die Redakteure drückten der mißbrauchten Schriftstellerin ihr Beileid aus - mündlich. Die "Info-Elite" erfuhr von alldem nichts. Erst nachdem mehrere Tageszeitungen sowie diverse Sender der ARD die Focus-Ente faschingsreif glossiert hatten, schob Focus in Heft Nr. 7 ein peinliches, aber echtes Interview nach. Ergebnis: Taslima Nasrin findet "die Focus-Leute sehr nett" und will für sie schreiben. So kurzbeinig debil ist das Verständnis von journalistischer Sorgfaltspflicht in Helmut Markworts Opferpfanne (lat. Focus).

Dabei hat sich in den zwei Jahren von Focus` Existenz eine beispiellose Reihe von Fehlern und Nachlässigkeiten angesammelt: Am 13. September 1994 druckte Focus ein Ernst-Jünger-Interview, das zwei Jahre zuvor in der Bunten erschienen war. Ein Mitterrand-Interview wurde vom Pariser L`Express übernommen und nach Darstellung des Elysée-Palastes "stark entstellt". Ein Focus-Artikel über Aufsichtsräte stammte aus dem manager magazin; Chefredakteur Markwort überwies dafür 3000 Mark und nannte das eine "normale Praxis unter Chefredakteuren". In der Ausgabe 23/94 wurde ein gefälschter Brief des Baulöwen Schneider an einen Mitarbeiter des iranischen Geheimdienstes veröffentlicht.

In der Titelgeschichte "Ausländerkriminalität" behauptete Focus fälschlich, die Kriminalität von Ausländern sei stärker gestiegen als die von Deutschen. In einem Artikel über Aids-Tote zitierte Focus einen Bestattungsunternehmer, der bereits vor zehn Jahren verstarb.

Kein Wunder, daß Chefredakteur Helmut Markwort sich als Gast bei "Willemsens Woche" in diesem Ententeich wand.