In Frankreich werden einige Schulmädchen vom staatlichen Unterricht ausgeschlossen. Die Schriftstellerin Taslima Nasreen aus Bangladesh leidet seit September 1993 unter einer fatwa, einem Religionsurteil durch Islamisten ihres Landes. Ein junger Türke erdrosselt seine Schwester, weil er ihr "leichtfertiges" Benehmen vorwirft. Junge Mädchen schickt man aus Europa zurück in den Maghreb, wo sie zur Ehe gezwungen werden.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie sehr das Schicksal von Muslimen inzwischen auch die Menschen hier bei uns beschäftigt. Der Islam geht längst auch in Europa seinen Weg: Wie aber geht der Islam mit der Frau um?

Wie sieht es etwa mit der Verstoßung aus? Dazu muß die Frau - denn nur eine Verstoßung der Frau ist denkbar - erwiesenermaßen eine Hure, zania, sein. Dabei ist das Wort zania sehr ambivalent. Es umfaßt einerseits die Verfehlung des Fleisches, andererseits aber auch die Haltung der fraglichen Person zu den religiösen Geboten, moralische oder psychologische Abweichungen und sogar ihre Ablehnung des geltenden patriarchalischen Systems.

Manchmal wird schon der simple Widerstand gegen die Stammesgesetze der Vorfahren als gefährliche Schamlosigkeit angesehen. Kommt dann noch ein gewisser Hang zur Unabhängigkeit hinzu, so wird die Schuldige ausgegrenzt, ausgeschlossen, in Acht und Bann gelegt. Was zina, der Fehler, genau ist, ist also nicht klar umrissen. Das erlaubt eine gewisse Austauschbarkeit, ein Spiel mit Äquivalenzen wird möglich, das der Frau nicht immer zum Schaden gereicht.

Wie in allen Machogesellschaften mit ungeheurem moralischen Anspruch steht die Frau ungewollt im Zentrum widersprüchlicher volkstümlicher Vorstellungen: Einerseits steht sie für die Ehre der Familie, die Würde des ganzen Klans und die Unverletzlichkeit des Hauses, harim; zum anderen ist es ein leichtes, gerade sie zu beleidigen oder gar zu entwürdigen. Außerdem ist sie Sündenbock für männliche Ängste und männliches Versagen. Die Psychoanalyse hat eine unbewußte Beziehung zwischen der Mutter, also der Frau, und dem Obszönen gezeigt, und diese Spannung prägt mehr noch als in anderen Gesellschaften die arabo-muslimischen Vorstellungen.

Es hängt mit den altarabischen Sitten zusammen, daß die Gewalt noch verstärkt wird, die der Frau durch die Heiligen Texte angetan wird. Der Islam trägt nämlich noch heute Vorstellungen mit sich herum, die ins 7. Jahrhundert zurückreichen, nur sehr oberflächlich muslimisch sind und auf arabischen Grundlagen fußen. In diesen gewalttätigen Sitten genügen ein paar Satzfetzen, einige lapidare und mehrdeutige Worte, manchmal auch eine Formulierung, die dann aufgebauscht werden, als Vorwand, um ein ungerechtes Rechtssystem daraus zu schmieden, das das Leben der Frau beherrscht, besonders seine sexuelle Seite, mit Jungfräulichkeit, Keuschheit und Reinheit. Diese Begriffswelt mit gefühlsbetonten Konnotationen spinnt den Stoff für den Schleier. Er wird für den Harem des Propheten nach der Offenbarung eines Verses aus der Sure "Das Licht" zur Vorschrift: "Und sag den gläubigen Frauen, sie sollen statt jemanden anzustarren, lieber ihre Augen niederschlagen, und sie sollen darauf achten, daß ihre Scham bedeckt ist, den Schmuck, den sie am Körper tragen, nicht offen zeigen, soweit er nicht normalerweise sichtbar ist, ihren Schal sich über den vom Halsausschnitt nach unten verlaufenden Schlitz des Kleides ziehen und den Schmuck, den sie a m Körper tragen, niemandem offen zeigen, außer ihrem Mann, ihrem Vater, ihrem Schwiegervater, ihren Söhnen, ihren Stiefsöhnen, ihren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und ihrer Schwestern, den Frauen, mit denen sie Umgang pflegen, ihren Sklavinnen, d en männlichen Bediensteten und Gefolgsleuten, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, und den Kindern, die noch nichts von weiblichen Geschlechtsteilen wissen" (XXIV,31; Grundlage der deutschen Übersetzung ist Rudi Parets Ausgabe des Koran im Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1971, Anm. d. Red.).

Erst später, zur Zeit der Fatimiden-Dynastie in Ägypten (909-1171), mehr als 300 Jahre nach der islamischen Offenbarung also, setzt sich der Schleier in seiner heutigen Form durch. Damals trugen ihn nur Frauen am Hof und Städterinnen. Tatsächlich diente er ursprünglich eher der sozialen Unterscheidung als der simplen Unterdrückung der Frau. Das Motiv des Zwanges kam erst in der Phase des Niedergangs der arabo-islamischen Gesellschaft hinzu, nach dem Fall von Granada im Jahre 1492.