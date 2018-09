Eigentlich, so denkt man hierzulande, sollten unsere Nachbarn sich leichter tun mit der Erinnerung an das Kriegsende vor fünfzig Jahren, war es doch für die meisten von ihnen ein Augenblick des Sieges, der Befreiung, der Rettung aus Not und Leid. Aber auch dort wird gestritten, auch dort will das hergebrachte Gedenken nicht mehr gelingen - und neue Formen des öffentlichen Erinnerns haben es schwer.

Gleich nebenan im Norden zum Beispiel: Da entwickelt eine dänische Künstlerin mit Unterstützung staatlicher und privater Mäzene eine neue Idee für den Jahrestag - doch sobald einige Details bekannt werden, zieht ein Proteststurm von selten gesehener Heftigkeit durchs Land. Vereinigungen ehemaliger Widerstandskämpfer verschicken empörte Aufrufe, die Leserbriefspalten der Zeitungen füllen sich mit bitteren Kommentaren, und schließlich muß sich sogar das Parlament der Sache annehmen.

Was ist, was soll geschehen im Staate Dänemark? Seit 1991 arbeitet Elle-Mie Ejdrup Hansen an ihrer "Friedensskulptur 1995": In der Nacht zum 5. Mai 1995, dem fünfzigsten Jahrestag der Befreiung Dänemarks von der deutschen Besetzung, soll ein grüner Laserstrahl die gesamte dänische Westküste entlanggeführt werden, angefangen von Skagen im Norden bis zur Insel Sylt. Auf ehemaligen Wehrmachtsbunkern soll der Laserstrahl zwischenlanden. Etwa alle dreißig Kilometer werden senkrechte Laser den Nachthimmel anstrahlen, wie Taktstriche über einer waagerechten Melodielinie. Rund tausend Musiker unter der Leitung des Komponisten Palle Mikkelsborg sollen ein akustisches Akkompagnement schaffen, und zugleich werden am 5. Mai fünfundzwanzig begleitende Ausstellungen eröffnet.

Die Idee der Künstlerin leuchtet - im wahrsten Sinne des Wortes - sofort ein: Als am 5. Mai vor fünfzig Jahren für die Dänen der Krieg zu Ende und die Wehrmacht samt Bunkern überwunden war, hatte man im ganzen Land Kerzen angezündet als ein stilles Zeichen des Sieges, der Befreiung. Daß der Laserstrahl über die Grenze hinweg bis nach Sylt fallen soll, ist als Geste der Versöhnung gedacht. Doch auf manchen Dänen wirkt gerade diese symbolische Grenzüberschreitung sehr irritierend: der nationale Feier- und Gedenktag als Gemeinschaftsveranstaltung mit der Besatzungsmacht? Die Sache wurde nicht besser, als auch noch herauskam, daß deutsche Künstler an dem Projekt mitarbeiten und deutsche Lasertechnik die Sache unterstützen soll. Viele ältere Dänen reagieren verletzt, daß der Tag, an dem das Land der Gefallenen und Ermordeten gedenkt, für - wie sie es sehen - High-Tech-Schnickschnack mißbraucht wird. Und dann die Symbolik: Laserstrahlen am Nachthimmel, das sei doch eine Neuauflage von Speers "Lichtdom" auf den Nürnberger Parteitagen! "Postnazistische Monumentalkunst", donnert der Kolumnist Ulrik Höy, und manche fühlen sich gar an die Strahlen der deutschen Scheinwerferbatterien erinnert. Die tasteten in den Kriegsnächten den Himmel ab, um alliierte Flugzeuge aufzuspüren, die Nachschub für die Widerstandsbewegung an Bord hatten.

Doch hinter dieser ganzen Aufregung verbirgt sich ein tieferes Dilemma: Eine neue Generation dänischer Politiker und Künstler bestreitet den Veteranen der Widerstandsbewegung das traditionelle Monopol auf die nationalen Gedenktage. Niemand verwehrt es den Alten, wie bisher jedes Jahr am 5. Mai Ansprachen zu halten und Fackelumzüge zu zelebrieren. Aber den jüngeren Dänen sagt dergleichen nichts mehr. Sie hegen keine persönliche Erinnerung mehr; für sie ist der 5. Mai kein Tag der eigenen Vergangenheit, sondern ganz einfach ein bedeutendes historisches, politisches Datum. Ob sie nun von der Idee Ejdrup Hansens begeistert sind oder nicht - die meisten wollen neue Formen des Gedenkens: ein Gedenken ohne Ritual. Und wünschen sich genau das nicht viele auch andernorts in Europa?