Die Informationsgesellschaft macht keinen großen Unterschied zwischen der öffentlichen Welt und der privaten Sphäre: Schon bald wird die Datenautobahn einer immensen Fülle von Bildern, Texten und Tönen den Weg in die gute Stube ebnen. Die Erwartungen könnten kaum höher gesteckt sein. Die Telekommunikation soll nicht nur einen Wirtschaftsboom auslösen und Millionen neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch unser Leben erleichtern, unser Bewußtsein erweitern.

Wo sich solche Revolutionen anbahnen, stoßen schnell politische, wirtschaftliche und kulturelle Interessen aufeinander. Am Wochenende werden die sieben führenden Industrieländer (G-7) in Brüssel über den richtigen Weg in die international vernetzte Informationsgesellschaft streiten. Auf allgemeine Prinzipien wie den offenen Zugang zur Datenautobahn hat man sich längst geeinigt. Aber hinter dieser Fassade toben handfeste Kontroversen um die Exportinteressen der amerikanischen Informationsindustrie, um europäische Identität, den Abbau hinderlicher Gesetze und die Suche nach Leitplanken für die Datenautobahn. Indes sind sich die Politiker schon sicher, daß den Menschen die größte Wissensexplosion seit der Erfindung des Buchdrucks bevorsteht.

Längst nimmt die Informationsgesellschaft Konturen an. Fünfhundert Fernsehkanäle oder auf Knopfdruck jederzeit abrufbare Filme für den Pantoffelhelden sind zwar technisch denkbar, wirtschaftlich aber noch nicht ergiebig. Doch immer mehr Menschen klinken sich mit ihren Personalcomputern in internationale Netze ein. Sie nehmen dort an Diskussionen teil, lesen Zeitungsartikel, ordern Waren oder besorgen sich in Datenbänken die gewünschten Informationen. Schneller noch verwandelt sich die Bürowelt: Immer mehr Arbeit wird am Bildschirm verrichtet. Die Informationstechnologie liefert eine der Voraussetzungen für die dramatische Verschlankung von Großunternehmen. Die Vernetzung erlaubt es, Hierarchien abzubauen und schneller auf Kundenwünsche zu reagieren. Und immer mehr Menschen arbeiten fernab vom Unternehmen.

In Zeiten eines solchen technologischen Umbruchs stellen sich drei Fragen: Was ist zu befürchten, was zu hoffen, was zu tun? Die Risiken liegen auf der Hand: Die neue Technologie vernichtet traditionelle Arbeitsplätze. Herkömmliche Fertigkeiten sinken im Kurs. Vor allem Älteren macht dieser Umbruch zu schaffen, während junge Computerfreaks fast spielerisch ihren Vorsprung ausnutzen. Eine neue Spaltung der Gesellschaft droht - unten und oben als Ausdruck unterschiedlicher Modernität und Mentalität. Inzwischen lassen sich dank der Telekommunikation Dienstleistungen weltweit verschieben. Längst arbeiten in Entwicklungsländern viele Programmierer und Buchhalter für westliche Unternehmen. Dieser Arbeitstransfer wirft alte volkswirtschaftliche Annahmen über den Haufen: Der Faktor Arbeit hält sich nicht mehr an nationale Grenzen, weder wirtschaftlich noch technisch.

Auch kulturell wird sich vieles verändern: Wer zu Hause Bankgeschäfte und Einkäufe erledigt, Computerspiele mit Partnern in der Ferne spielt und womöglich noch am PC arbeitet, verliert viele unmittelbare soziale Kontakte; gleichzeitig wird seine Verbindung zur Umwelt schneller und impulsiver. Je vernetzter die Welt, desto informierter - und desto unübersichtlicher. Wenn alles mit allem zusammenhängt - wer kennt dann noch einzelne Zusammenhänge?

In den weltweiten Netzen tritt die nationale Identität hinter die Gemeinsamkeit gleicher Neugier zurück. Weil die Datenautobahn ein individuell zugeschnittenes Medienangebot ermöglicht, überspringt sie die bisherigen Foren des Meinungsaustausches. Der öffentliche Diskurs wird sich neue Kanäle suchen müssen.

Anhänger dieser neuen Welt sehen oft nur die Vorteile. Auch wenn einige Prognosen reichlich übertreiben, wird die stürmische Entwicklung der Telekommunikation, der Computer- und Medienindustrie hohe Wachstumsraten bescheren und für neue Arbeitsplätze sorgen. In den Unternehmen brechen Strukturen auf, die jungen Menschen den Weg nach oben oft haben sauer werden lassen. Telearbeit zu Hause läßt flexiblere Arbeitszeiten zu und mindert den Verkehrsaufwand. Die Verfügbarkeit von Informationen, die Befriedigung von Neugier wird immer weniger von den Zwischenhändlern abhängen, den Sendern oder Redakteuren. Die Kommunikation sucht sich schnellere Wege. Öffentliche Ämter werden ebenso über die künftigen Netze zugänglich sein wie die Kunstwerke in Museen.