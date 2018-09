Inhalt Seite 1 — Vom Gesetz geknebelt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jutta Limbach hat kein Tabu verletzt. Die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts hat nur getan, was ihre Pflicht ist und was auch ihre Vorgänger stets getan haben: Gesetze zu rügen, welche die höchsten Richter in ihrer Arbeit lähmen. Mit der Kritik an dem "mit heißer Nadel" gestrickten Aslykompromiß vom Sommer 1993 hat sie denn auch vielen Kollegen aus der Seele gesprochen; der Zweite Senat droht unter einem wachsenden Berg von Verfassungsbeschwerden und Eilentscheidungen zu versinken.

Die Richter in den roten Roben sind keine Spezialkammer für Asylrecht, auch keine Feuerwehr. Doch ein allein auf Eile und Effizienz angelegtes Asylverfahren weist ihnen ebendiese Rolle zu. Nur das Bundesverfassungsgericht kann eine Abschiebung noch stoppen, häufig in letzter Minute. Dies hat der Gesetzgeber zwar nicht gewollt, aber es war vorauszusehen, daß es so kommen würde: Wenn abgelehnten Asylbewerbern der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten verbaut wird, bleibt ihnen nur die Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe, verbunden mit einem Eilantrag gegen die Abschiebung. So wird das höchste deutsche Gericht immer öfter zu dem, was es nicht sein soll - zum Letzten-Instanz-Gericht. Dagegen wehrt sich Jutta Limbach.

Allerdings wird der Zweite Senat, wenn nichts dazwischenkommt, noch vor den Sommerferien über einige Verfassungsbeschwerden von Flüchtlingen im Grundsatz entscheiden. Man muß kein Kaffeesatzdeuter sein, um vorauszusagen, daß die Richter das neue Asylrecht so nicht hinnehmen werden. Das gilt wohl vor allem für die sogenannte Drittstaatenregelung. Sie ist ein Pfeiler der neuen Abschottungspolitik und bestimmt, daß derjenige, der über einen "sicheren Drittstaat" einreist, kein Asyl bekommt. Der Flüchtling hat damit auch keine Chance darzulegen, daß ihm aus dem Nachbarland die "Kettenabschiebung" in seine Heimat droht. Wer in den Katalog sicherer Drittstaaten aufgenommen wird, gilt als sicher, Prüfung ausgeschlossen. Das ist ein krasser Verstoß gegen das Grundrecht auf Asyl, gegen das Rechtsstaatsprinzip und die völkerrechtliche Pflicht, politische Flüchtlinge niemals dorthin zurückzuschicken, wo ihnen Verfolgung droht.

Zu diesem Schluß könnten auch die acht Karlsruher Richter gelangen. "Eine Katastrophe", warnen Innenpolitiker wie der christdemokratische Bundestagsabgeordnete Erwin Marschewski und sehen den mühsam ausgehandelten Asylkompromiß schon zusammenstürzen. Doch die Karlsruher Richter sind keine Sprengmeister. Sie haben immer mit Vorsicht und Augenmaß geurteilt und stets Wege aus einem Labyrinth schwieriger politischer und verfassungsrechtlicher Fragen gewiesen. So werden sie auch jetzt die Drittstaatenregelung gewiß nicht für null und nichtig erklären, sondern Flüchtlingen, die sich in Polen, Tschechien oder in einem anderen Drittstaat nicht sicher vor Verfolgung fühlen, einen schmalen Weg zum Verwaltungsgericht öffnen, nicht mehr. Das wäre immerhin eine Notbremse in einem Verfahren, das ansonsten nur zum Ziel hat, Asylbewerber so schnell wie möglich abzuschütteln. Dazu sind auch keine grundstürzenden Veränderungen notwendig, sondern kleine und kleinste Remeduren, die das Asylverfahren von der Einreise bis zur Abschiebung halbwegs menschenwürdig machen. "Sag nein", heißt eine Aktion, mit der Bürgerrechtsgruppen wie Pro Asyl seit ein paar Wochen Richter, Polizisten und Gefängniswärter zum Boykott der Abschiebehaft aufrufen. Sie beklagen einen düsteren Zustand: Es wird zuviel verhaftet und zu lange festgehalten. Algerier, Pakistani, Inder warten oft länger als ein Jahr hinter Gittern auf einen neuen Paß; immer wieder kommt es zu Selbstmorden und Selbstverstümmelungen, weil diese Menschen, im Amtsdeutsch "Schüblinge" genannt, nicht verstehen, warum der deutsche Staat sie einsperrt und sich im Gefängnis niemand wirklich um sie kümmert.

Nicht die Abschiebehaft als solche, gegen die sich der Protest richtet, verstößt gegen die Menschenwürde, sondern ihr rabiater Vollzug. Wer Asyl verlangt, muß wohl oder übel hinnehmen, daß es auch Ablehnungsgründe gibt und daß abgelehnte Asylbewerber das Land verlassen müssen: notfalls zwangsweise abgeschoben werden und einsitzen, wenn sie untertauchen wollen.

"Die volle Entziehung der persönlichen Freiheit durch Einschließung in eine Haftanstalt", so hat das Bundesverfassungsgericht schon vor vielen Jahren entschieden, ist "ein Übel, das im Rechtsstaat grundsätzlich nur dem zugefügt werden darf, der wegen einer gesetzlich mit Strafe bedrohten Handlung rechtskräftig verurteilt ist". Aber eben nur grundsätzlich, Ausnahmen sind zugelassen: Die Untersuchungs- und Auslieferungshaft zum Beispiel, die Beugehaft für jene, die Zeugnis oder Eid verweigern, die Erzwingungshaft für einen, der seine Geldbuße nicht zahlt, der Polizeigewahrsam - und eben auch die Abschiebehaft. Sie dient zwar allein der Durchsetzung eines Verwaltungszwecks - der illegale Aufenthalt ist keine Straftat! -, aber auch die Europäische Menschenrechtskonvention, die in Deutschland Gesetz ist und zur Auslegung der Grundrechte herangezogen wird, bestimmt ausdrücklich: Einem Menschen darf seine Freiheit auch dann entzogen werden, wenn eine "durch das Gesetz vorgeschriebene Verpflichtung" durchgesetzt werden soll.

Das Gebot auszureisen ist eine solche Pflicht. Allerdings darf sie nur ausnahmsweise mit Haft erzwungen werden: "Die Freiheit der Person ist unverletzlich", heißt es im Grundgesetz. Deshalb dürfe in dieses Recht nur eingegriffen werden, sagten die Verfassungsrichter, "soweit dies als letztes Mittel zur Durchsetzung des mit der Haftanordnung verfolgten gesetzlichen Zweckes erforderlich ist und soweit dem Verhältnismäßigkeitsgebot Rechnung getragen ist". Mit anderen Worten: Der Amtsrichter darf die Haft nur anordnen, wenn er konkrete Anhaltspunkte dafür hat, daß der abgelehnte Asylbewerber sich seiner Abschiebung entziehen will.