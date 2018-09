Inhalt Seite 1 — Geschönte Geschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

WASHINGTON, D. C. - Das Smithsonian-Institut ist für uns sowohl Nationalmuseum wie Forschungszentrum. Dort hat man gerade die historischen Beweisstücke einer geplanten Ausstellung über den ersten Atomschlag in der Geschichte, den Angriff auf Hiroshima 1945, beiseite geräumt. Jetzt sieht man nur noch das Flugzeug, das die Bombe warf, die Enola Gay, komplett bis zur letzten Niete. Von Anfragen überhäuft, erklärte der für die Ausstellung verantwortliche Wissenschaftler, daß es beim derzeitigen Bewußtseinsstand der Amerikaner unmöglich sei, des Ereignisses zu gedenken und es gleichzeitig zu hinterfragen.

Die gegenwärtige Debatte, ob der Einsatz der Bombe moralisch gerechtfertigt und militärisch notwendig gewesen sei, ist alt. Sie wurde schon vor dem Abwurf der Bombe begonnen, und zwar unter den Wissenschaftlern, die sie bauten, und auf höchster Ebene der Truman-Regierung. Admiral Leahy, ranghoher Regierungsbeamter, äußerte damals ernsthafte moralische Bedenken gegen eine Waffe von solcher Zerstörungskraft. Die Befürworter des Angriffs argumentierten jedoch, Japan müsse zur Kapitulation gezwungen werden, damit nicht hunderttausende Amerikaner bei einer Invasion ums Leben kämen. Schließlich hätten die Japaner den Krieg in Pearl Harbor begonnen, jetzt sollten sie ruhig den Preis dafür bezahlen.

Heute fragen sich große Teile der amerikanischen Öffentlichkeit nur: Wo überhaupt liegt das Problem? Gegen diese Einstellung vermögen die Historiker wenig auszurichten, wenn sie darauf hinweisen, daß die Japaner ihre Kapitulationsbereitschaft ja bereits kundgetan hatten. Die Bombe, so behauptet eine Denkschule hartnäckig, sei weniger eingesetzt worden, um die Japaner zur Räson zu bringen, als vielmehr zur Einschüchterung Stalins.

Was die lautstarken Kritiker der geplanten Ausstellung besonders ärgerte, war die Darstellung der japanischen Zivilbevölkerung als Opfer - nicht nur der Hiroshima-Bombe, sondern auch der vorhergehenden Bombardierung japanischer Städte, ein fünfzigfaches Dresden. Noch mehr empörten sie sich über die Behauptung, der Krieg der Amerikaner gegen Japan habe rassistische Elemente gehabt. Das ist aber wahr. Japaner, die in den Vereinigten Staaten lebten (selbst wenn sie Bürger unseres Landes waren), wurden interniert - ein Schicksal, das Deutsche und Italiener nicht ereilte. Sicher, die Japaner kämpften mit enormem Fanatismus und großer Grausamkeit. Doch ob ihr Verhalten den Abwurf von Atomwaffen rechtfertigte, ist eine moralische Frage, die viele Theologen, Historiker und Philosophen beschäftigt. Nur in der amerikanischen Öffentlichkeit regt sich da nichts.

Seit Kriegsende ist die Debatte immer wieder aufgeflammt - und verstummt. Wenn der erste und einzige Einsatz von Atomwaffen illegitim war, hätte man unsere gesamte nukleare Strategie in Frage stellen müssen. Anders als beim Vietnamkrieg wurde Hiroshima nie, beispielsweise durch einen spektakulären Film, in Zweifel gezogen. Wer hoffte, das Ende des Kalten Krieges würde den Amerikanern Gelegenheit zu einer distanzierten Betrachtung und Neubesinnung geben, wurde enttäuscht.

Die Verhinderung der Ausstellung fällt zusammen mit einem politischen Streit über die allgemeine Auslegung der Geschichte Amerikas. Kürzlich veröffentlichte ein Historikerkomitee (einberufen von der regierungsnahen nationalen Stiftung für Geisteswissenschaften) Anregungen für den Geschichtsunterricht, die Konservative auf die Palme brachten. Diese Anregungen, so behaupten sie, legten viel zuviel Gewicht auf die Themen Kinderarbeit, Unterdrückung von Frauen, Vorurteile gegenüber Einwanderern, Ausrottung der Indianer, Rassismus und Sklaverei. Amerikanische Geschichte solle nicht nur unseren Landsleuten, sondern dem Rest der Welt als positives Beispiel dienen.

Die Historiker geben nicht auf. Jetzt schlagen sie vor, im Frühling an den Universitäten öffentliche Diskussionen zu organisieren - ähnlich wie die berühmten Teach-ins während des Vietnamkrieges. Die siegreichen Gegner der Ausstellung werden zur Teilnahme eingeladen. Bei den Debatten wird die neue republikanische Mehrheit den Widerstand an den Universitäten als Katalysator für ihre systematischen Bemühungen nutzen, ihre Version unserer Kultur und Geschichte zu verbreiten. Die möglichen Folgen sind unabsehbar.