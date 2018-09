BERLIN. - Braucht die Hauptstadt eine Axel-Springer-Straße? Eine Straße, benannt nach dem Medienzaren aus Hamburg?

Im November 1993 stellte die FDP den Antrag im Abgeordnetenhaus: Der Senat möge für einen Vorschlag sorgen, durch welche Straße, in der Nähe seines Verlagshauses, Axel Cäsar Springer namentlich geehrt werden könne. Da das Springersche Imperium an der Kochstraße in Kreuzberg residiert, müßte eine Straße in diesem Bezirk ihren Namen für Axel Springer opfern.

Im Juli letzten Jahres klopfte die Kreuzberger CDU den Vorschlag fest. Das Bezirksparlament beschloß dank überraschender Mehrheit, eine Straße oder einen Platz nach dem Medienzaren zu benennen. Bei der Abstimmung muß wohl etwas schiefgelaufen sein, denn die rotgrüne Bezirksmehrheit hat eine Axel-Springer-Straße nie gewollt. Aber der Beschluß war gefaßt - nur blieb er folgenlos. Um dem Bezirk Druck zu machen, hat das Abgeordnetenhaus ihn jetzt ausdrücklich bekräftigt - nicht ohne sich seinerseits heftig zu streiten über Rolle und Verdienst des Mannes, der je nach politischem Blickwinkel unterschiedliche Meriten hat: ein "würdiger Berliner und großer Patriot" (CDU), ein Mann, "der zum Ende der sechziger Jahre erheblich zur Spaltung dieser Gesellschaft und zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in dieser Stadt beigetragen hat" (Bündnis 90/Die Grünen), der "Verantwo rtliche für die tiefgreifenden Defizite dieser Mediengesellschaft" (PDS), ein Verleger mit "bedeutsamen Verdiensten für die deutsche Nachkriegsgeschichte" (SPD) und "eine nicht unumstrittene Persönlichkeit", die Schuld daran war, daß "auch ich mi r einmal bei einer Springer- Demonstration unter den Wasserwerfern eine unangenehme Grippe zugezogen habe" (FDP).

Bei allem Streit: Die Mehrheit der Abgeordneten hat den Ball zurückgegeben an die Kreuzberger Kollegen. Sie wurden aufgefordert, die Namensgebung "zeitnah" in die Tat umzusetzen. Doch dazu sieht der Bezirk sich nicht imstande. Die Kreuzberger haben geprüft, aber bei allem Bemühen: "Es konnte keine Straße und kein Platz in der angegebenen Gegend ausfindig gemacht werden, die bzw. der sich für eine solche Benennung eignet."

Tatsächlich sind die Straßen rund um das Springer-Hochhaus längst mit traditionsreichen Namen versehen. Sie umzubenennen wäre frevelhaft. Die Kreuzberger sind in ihrer Mehrheit darüber nicht unfroh, namentlich die SPD, denn sie wurde von der Springer-Presse oft genug gebeutelt. Die Grünen sind grundsätzlich dagegen: weil erst fünfzig Prozent aller Straßen nach Frauen benannt sein müßten, bevor wieder ein "Kerl" rankommt, und weil Springer eben Springer ist.

Jetzt will der Verkehrssenator die Namensangelegenheit an sich ziehen und ein Straßenschild für den Verleger suchen. Im Gespräch ist ein Platz direkt am Verlagsgebäude auf rund tausend Quadratmeter Springer-eigenem Gelände. Doch ein solcher Platz würde die Straßenführung verändern und will auch gestaltet sein. Das kostet Geld. Geld, das der Bezirk nicht hat. "Wenn die Firma Springer auf ihrem Gelände eine eigene Axel-Springer-Gedenkstätte errichten will", signalisiert Kreuzbergs Baustädträtin, "dann ist das ganz allein ihre Sache." Und eine ganz andere Sache ist, wie ein solcher Platz, so er denn wirklich fertig wird, dann heißt. Wenn es nach Kreuzberg geht: Axel-Springer-Platz wohl kaum.