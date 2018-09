SEESHAUPT. - "Alles, was irgendwie mit dem Dorf zu tun hat, ist für die Leute hier unheimlich wichtig", erzählt Bero von Fraunberg. Zusammen mit seiner Frau Renate redigiert und schreibt er die Seeshaupter Dorfzeitung, die viermal im Jahr in einer Auflage von 1500 Exemplaren erscheint. Und kaum ist sie unter die Leute gebracht, schwillt der Dorfklatsch auch schon unüberhörbar an. Diesmal hatten die Fraunbergs zu vermelden, daß doch nun tatsächlich ein Reiki-Studio in die 300-Seelen-Gemeinde kommen soll. Christa Wörle, alle kennen sie hier, wird es eröffnen, und sie wird die Seeshaupter in die Geheimnisse der Kinesiologie, einer Streßtherapie, einführen. Entspannt lächelt die Therapeutin von Seite 8 der aktuellen Ausgabe, und ein wenig stiehlt sie Bürgermeister Hans Hirsch, der auf derselben Seite von einer Seeshaupter Schulklasse besucht wird, damit die Schau.

Noch freilich hat sich der Bürgermeister über diese für ihn ungünstige Gewichteverteilung nicht beschwert - wie damals, als die Fraunbergs schrieben, daß das Gemeindeoberhaupt eigens nach Kronleithen fahre, um seine Weißwürste zu kaufen. Damals stand ganz Seeshaupt kopf: Der Metzger am Ort tobte, ob denn seine Ware nicht mehr gut genug sei; und der Bürgermeister ("Hoabst denn dös schreim müaßn?") befürchtete eine Minderung seiner Wahlchancen ob der Indiskretion. Spätestens seit der Weißwurstaffäre ist freilich auch klar, daß die Seeshaupter Dorfzeitung eine Macht im Dorfe ist.

Das wird auch deutlich bei der Debatte um das Mahnmal, das die Seeshaupter seit Monaten beschäftigt. Bei Kriegsende hatte ein Zug mit KZ-Häftlingen in der Gemeinde an der Südspitze des Starnberger Sees gehalten, und weil kurz zuvor amerikanische Soldaten von versprengten SS-Leuten erschossen worden waren, ließen nun ihrerseits die Amerikaner, nachdem sie die Häftlinge befreit hatten, diese im Ort plündern. Gleichzeitig wurde für 68 ehemalige KZ-Insassen, die von den Nazis getötet worden waren und sich ebenfalls in besagtem Zug befanden, auf dem Seeshaupter Friedhof ein Massengrab geschaufelt.

Für die meisten Seeshaupter, die den Krieg erst bei dessen Ende am eigenen Leib erfahren hatten, sollte die Angelegenheit damit erledigt sein. Ein Holzkreuz, namenlos und leicht zu übersehen, schien ihnen zu reichen; alle Versuche, eine Gedenktafel oder gar ein Mahnmal zu errichten, wurden abgewehrt, die kollektive Verdrängung triumphierte. Im Vorfeld zum 50. Jahrestag freilich begann es wieder zu gären, und dieses Mal brachte die Dorfzeitung das Thema aufs Tapet.

"Zum ersten Mal ist über die Sache überhaupt öffentlich gesprochen worden", erinnert sich Bero von Fraunberg, "vorher haben die Leute, wenn überhaupt, nur darüber getuschelt." Freilich gerieten nun auch die Fraunbergs, und mit ihnen die Dorfzeitung, ins Schußfeld. Anonyme Briefe tauchten auf, einige Dorfbewohner grüßten nicht mehr, 700 Leute unterschrieben auf einer Liste, ohne daß auszumachen gewesen wäre, wer diese initiiert hatte. Da hat`s gebrodelt im Dorf", erzählt Renate von Fraunberg. Dabei versucht die Dorfzeitung keineswegs, einseitig Stimmung zu machen. In ihren Leserbriefspalten kommen auch Gegner der Gedenkstätte zu Wort (wo sie sich denn namentlich zu erkennen geben).

Ursprünglich hatte die Gemeinde nur jemanden gesucht, der ihr Amtsblättchen ein bißchen auf Vordermann brächte. Bald entstand jedoch die Idee, daraus eine richtige Zeitung zu machen - mit allem, was dazugehört. Und da Renate von Fraunberg sowieso schon lange als freie Mitarbeiterin des Weilheimer Tagblatts das lokale Geschehen begleitet hatte und von Bero von Fraunberg bekannt war, daß er gelernter Journalist ist (inzwischen arbeitet er hauptberuflich bei einem Münchner Unternehmensberater), war die Redaktion für das neue Blatt schnell gefunden. Die Gemeinde stellte jährlich 20 000 Mark bereit und fand sich im übrigen damit ab, daß sie lediglich die amtlichen Nachrichten beisteuern darf.

Probleme mit der Aktualität hat das vierteljährlich erscheinende Blatt, auf das alle anderen Gemeinden rund um den Starnberger See ein bißchen neidisch sind, nur in Ausnahmefällen: Der Fortsetzungsroman "Die Johannisnacht" von Maximilian Schmidt zog sich über acht Jahre hin.