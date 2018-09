Inhalt Seite 1 — Qualität zählt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frau Wohlfarth, zur jüngsten Leipziger Frühjahrsmesse mit drei Fachausstellungen unter einem Dach sind erneut weniger Besucher gekommen. Jetzt geben Sie das Verbundkonzept auf und setzen ganz auf separate Fachmessen. Zugleich beziehen Sie bald die neuen Messegebäude, die 1,3 Milliarden Mark kosten werden. Läßt sich so der Besucherschwund stoppen? Droht nicht eine milliardenschwere Investitionsruine?

WOHLFARTH: Ganz sicher nicht. Unsere Erwartungen an die Frühjahrsmesse haben sich erfüllt. Zum einen ist die Messe in diesem Jahr um einen Tag verkürzt worden. Zum anderen gab es diesmal nur drei Veranstaltungen, während es 1994 noch vier waren. Beides hat sich natürlich auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Im übrigen zählt für uns vor allem Qualität. Die Aussteller waren überwiegend zufrieden. Sie haben ihre Zielgruppen gefunden: Mehr als neunzig Prozent der Besucher waren vom Fach.

Sind nicht schon im vergangenen Jahr die Besucherzahlen drastisch geschrumpft?

WOHLFARTH: Sie dürfen nicht vergessen: Wir haben 1991 praktisch bei null angefangen. Der Übergang von einer Universalmesse zu vielen Fachmessen geht nicht auf einen Schlag. Der Neuanfang ist zudem eine Chance. Wir sind viel flexibler als die etablierte Konkurrenz. Die westlichen Messeplätze haben doch ihre eingefahrenen Veranstaltungen und können nicht so schnell auf Veränderungen des Marktes reagieren wie wir.

Was wollen Sie denn konkret tun, um sich im Konzert der etablierten Wettbewerber zu behaupten?

WOHLFARTH: Wir bauen die bestehenden Messen - derzeit durchschnittlich 25 im Jahr - aus und erschließen systematisch neue Themenfelder. Dabei setzen wir klare Schwerpunkte. So wird die Ökologie auch langfristig ein ganz zentrales Thema sein. Ebenso das Bauen. Ostdeutschland und die östlichen Nachbarländer werden noch auf Jahre die größte Baustelle in ganz Europa sein. Hieran knüpfen wir an. Bereits heute veranstalten wir zu diesem Thema vier Messen.

Spielen Besucher und Aussteller aus Mittel- und Osteuropa in ihrem Konzept eine wichtige Rolle?