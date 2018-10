Freiheitliche Demokratien leben davon, daß die sie tragenden Werte in ihren Gesellschaften solide verankert sind. Ein bewährtes Mittel, sie in Erinnerung zu halten, sind Preisverleihungen. Am vergangenen Wochenende fanden gleich drei statt: Richard von Weizsäcker erhielt die Buber-Rosenzweig-Medaille für seine Verdienste um die christlichjüdische Verständigung, Hans Koschnick und Helmuth Rilling wurden mit dem Theodor-Heuss-Preis für "Taten der Versöhnung" ausgezeichnet, und Steffen Heitmann erhielt von Manfred Brunner und Peter Gauweiler einen Freiheitspreis. Die ersten beiden Ereignisse erwähnt die FAZ unter der Rubrik "Kleine Meldungen" in wenigen Zeilen, über den dritten Preis erscheint ein ausführlicher Artikel. Die politische Stoßrichtung ist klar: Weizsäcker und Koschnick sollen als Quantités négligeables der Aufmerksamkeit entzogen werden. Damit versucht die FAZ Positionen und Werte der politischen Mitte zu marginalisieren und die Rechte zu stärken. Gehört zum Demokratieverständnis der FAZ nicht ein Mindestmaß pluralistischer Offenheit?