Eigentum ist Diebstahl, wußte schon die Apo in den sechziger Jahren. Das lange in Vergessenheit geratene Motto haben CDU und FDP wiederbelebt. Anders als die Apo ziehen sie allerdings auch praktische Konsequenzen. Noch unter CDU-Ministerpräsident Lothar de Maizière wurden Kies- und Sandgruben in der DDR, die nicht zum Volkseigentum gehörten, per Verordnung zu Bodenschätzen im Sinne des Bergrechtes gemacht und damit enteignet - entschädigungslos.

Das Bergwerkseigentum wurde der Treuhand verliehen, sie konnte es gegen Entgelt weiter übertragen. Der Einigungsvertrag schrieb diese Konstruktion fest: Kiesvorkommen wurden als bergfreie Bodenschätze festgeschrieben, die der Verfügungsgewalt des Eigentümers entzogen sind. Entschädigungen gab es nicht. Ganz anders im Westen: Da kann der Grundeigentümer frei über seinen Kies verfügen, weil nur Metalle, Kohle und Salze zu den bergfreien Bodenschätzen zählen.

Es war kein Zufall, daß zweierlei Recht geschaffen wurde: Die freie Verfügung über Kies- und Sandgruben sollte den Aufschwung Ost fördern, da nach amtlicher Lesart bei privater Verfügung über diesen wichtigen Rohstoff mit einer empfindlichen Beeinträchtigung der Baukonjunktur zu rechnen gewesen wäre und auch heute noch diese Gefahr drohe. Dank Treuhand kamen die Baustoffirmen dagegen nicht nur rasch, sondern auch billig zu viel Kies, in jeder Beziehung. Eine gewisse Flexibilität im Umgang mit dem Eigentumsbegriff muß man offenbar akzeptieren, wenn die Baukonjunktur auf dem Spiel steht.

Nachdem die SPD in den neuen Ländern aber schon im vergangenen Jahr Christdemokraten und Liberale mit einer Initiative zur Vereinheitlichung des Bergrechts plagte, mögen einige Unionspolitiker nicht länger die Augen zudrücken. So fordert der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Gottfried Tröger: "Die Eigentümer sollten eigenverantwortlich über ihre Grundstücke entscheiden können. Kiesvorkommen sind als Grundeigentümerbodenschätze zu qualifizieren mit der Folge, daß sie ohne bergrechtliche Beschränkung zum Grundeigentum gehören und in den Schutzbereich von Artikel 14 GG fallen."

Doch Heinrich Kolb (FDP), parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, ist da anderer Ansicht: Er räumt zwar ein, daß es sich hier um eine "schwierige Kiste" handele, doch müsse der jetzige Zustand weiter hingenommen werden: wegen der ökonomischen Interessen und weil demnächst eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten sei.

Der Kraftakt, mit dem der Haushaltsausschuß des Bundestages durch Einsparungen die Neuverschuldung im kommenden Jahr unter die Grenze von fünfzig Milliarden drücken will, hat breite Publizität gefunden. Da könnte fast vergessen werden, daß ohne Vorarbeit der Haushälter im Bundesfinanzministerium (BMF) der schöne Erfolg des Haushaltsausschusses gar nicht möglich gewesen wäre: Die bauten ein wenig Luft in den Etatentwurf ein, damit die Koalitionsabgeordneten etwas zum Rauslassen hatten.

So fragten Haushälter von SPD und Bündnis 90/Grüne BMF-Staatssekretär Manfred Overhaus schon vor Wochen, ob nicht dank der verringerten Neuverschuldung in 1994 die Zinsausgaben 1,4 Milliarden Mark niedriger angesetzt werden könnten. Overhaus verneinte - und der Ausschuß konnte zugreifen, wie sich jetzt zeigte: In der Endrunde wurden die Zinsausgaben für Bundesanleihen um 1,33 Milliarden Mark herabgesetzt.