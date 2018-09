Die Thronfolge ist längst gelaufen, aber die Regenbogenpresse schrieb nichts darüber. Daß der Wechsel der Krone nicht mehr Wirbel verursachte, muß rückblickend fast als ein kleines Wunder erscheinen. "König Kunde" heißt die neue Majestät, seit das ostdeutsche Handwerk sich in der kapitalistischen Marktwirtschaft bewähren muß. Und wer denkt heute noch an die Zeiten, als die Kunden einen ostdeutschen Handwerker untertänigst bitten mußten?

"Unsere Mitarbeiter waren ja gewöhnt, daß sie König waren bei der Kundschaft", erinnert sich Ingeborg Splettstößer, Geschäftsführerin der Frisierkunst GmbH in Magdeburg, "denn jede Kundin hat ja gebuhlt bei ihrer Friseurin, um den Termin zu kriegen, damit sie jede Woche zum Friseur gehen konnte."

So war es in der DDR zu Honeckers Zeiten noch vor sechs Jahren. Damals ging es den Handwerkern für DDR-Verhältnisse gar nicht schlecht. Im "realen Sozialismus" der DDR der späten achtziger Jahre hatten sie eine Art exotische Nischenposition. Das Volk beneidete ihren Lebensstil. In der offiziellen Ideologie der DDR allerdings galten Handwerker lange Zeit als ein "Relikt der kapitalistischen Klassengesellschaft". Nur noch für die Übergangsphase bis zum Erreichen der kommunistischen Gesellschaft hatten sie eine notwendige Aufgabe zu erfüllen. Der langsame Rückzug der Handwerker aus dem Sozialismus führte zu immer mehr Versorgungsengpässen. So änderte die SED im Jahr 1976 ihren Kurs und beschloß, das Handwerk in begrenztem Rahmen wieder zu fördern. Während privatem Handel und Betrieben mit Serienproduktion für die Industrie Steuersätze bis über achtzig Prozent aufgebrummt wurden, erhielt das Handwerk nun Steuervergünstigungen und "Stützen", also Subventionen, wenn die vorgeschriebenen Preise die Herstellungskosten nicht deckten. So durfte der Bäcker zwar für ein Brötchen nur fünf Pfennig nehmen, aber zum Ausgleich gab es Stütze für Kohle, Gas und Strom sowie eine "Leistungsprämie" für jede Tonne Mehlverbrauch.

Das komplizierte Geflecht der vorgeschriebenen Preise, Kalkulationsgrundsätze und verschiedenen Stützen war so berechnet, daß dem Handwerker ein angemessener Gewinn blieb. Drei Wochen Sommerurlaub gewährte ihnen die ÖVW, die Behörde der örtlichen Versorgungswirtschaft; eine Woche lang konnten sie ihr Geschäft im Winter zur Renovierung schließen. Konkurrenz und Verdrängungswettbewerb gab es nicht. Und weil die meisten Handwerker bei der Bevölkerung besonders begehrte Güter und Dienste anboten, konnten sie für besondere Gefälligkeit auch häufig ein Scherflein extra einstecken. Eine Datsche hatte fast jeder.

Gleichwohl wuchsen die Bäume nicht in den Himmel, denn private Handwerker durften nicht mehr als zehn Arbeitskräfte und einen Lehrling je Lehrjahr beschäftigen. Für Handwerksbetriebe in Genossenschaftseigentum galt diese Beschäftigungsgrenze zwar nicht; weil aber über Jahrzehnte kaum Nachwuchs ausgebildet worden war, wirkte der Personalmangel als Wachstumsbremse, ganz abgesehen von ständigen Engpässen bei der Materialbeschaffung. Vor allem aber standen die meisten Handwerksbetriebe bei der Versorgung mit Investitionsgütern hintenan. Ihre technische Ausstattung veraltete mehr und mehr, die Produktivität fiel im Vergleich zum Westen immer weiter zurück. Aber die Mauer schützte auch vor direkter westlicher Konkurrenz.

Halle - wären nicht die vielen Baustellen und vietnamesischen Straßenhändler, es könnte auch eine Einkaufsstraße in Bremen, Koblenz oder Freiburg sein. Auch beim Korbmachermeister Kurt Wiegand in der Mauerstraße am St.-Elisabeth-Krankenhaus hat sich einiges verändert. Einst hatte er sein Lädchen noch durch einen Vorhang verkleinert, weil das Korbangebot auch im vorderen Teil ausreichend Platz hatte. Jetzt stehen auf hellgefliestem Boden Verkaufsregale dicht an dicht. "Wir haben die frühere Wohnung noch mit zum Laden genommen, damit wir eine größere Fläche haben", erläutert Ehefrau Elke Wiegand, "aber es ist schon wieder zu klein." Körbe jedoch sucht man in diesem Laden vergeblich. Gleich nach der Wende hatte Frau Wiegand die neuen Existenzgründer-Hilfen genutzt und ein eigenes Gewerbe angemeldet: einen Geschenkartikelhandel.

Korbwaren sind jetzt im zweiten Laden, hinten, wo früher die Werkstatt und eine Garage waren. Der Laden liegt voller Ware. Aber die meisten Körbe und Korbmöbel sind importiert. So billig, wie die Körbe aus Polen oder Indonesien ins Land kommen, kann sie Wiegand nicht mehr flechten. "Ich mache selbst noch ein bißchen, damit ich nicht aus der Übung komme, aber im Prinzip leben wir vom Handel." Früher hatte er zwei Gesellen, jetzt arbeitet er alleine im Korbgeschäft. Sein Sohn ist als Verkäufer zum Geschenkartikelhandel übergewechselt.