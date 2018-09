Nach jahrelangen Enthüllungen über den Staatssicherheitsdienst und die Staatskriminalität in der DDR ist im vereinigten Deutschland die Bereitschaft gesunken, sich dieser Vergangenheit zu stellen. So verständlich dieses Verhalten sein mag - der inneren Einheit dient es nicht. Solchen Ermüdungstendenzen des öffentlichen Gedächtnisses wirken zwei jüngst erschienene Quellenbände entgegen, die, gerade weil sie auf sensationelle Enthüllungen verzichten, einen präzisen Einblick sowohl in Ideenwelt, Strategie und Taktik der kirchlichen Opposition seit den frühen achtziger Jahren wie auch in die Endzeit der SED-Führung gewähren, die selbst in den letzten Wochen ihrer Herrschaft nicht begreifen wollte, daß sie vor allem an sich selbst gescheitert war.

Markus Meckel, im Frühjahr und Sommer 1990 Außenminister der demokratisch regierten DDR, seither SPD-MdB, und Martin Gutzeit, derzeit Beauftragter des Landes Berlin für die Stasi-Unterlagen, sind beide 1952 geboren, also "Kinder" der DDR. Ausgebildet als Theologen wurden sie am "Sprachenkonvikt" der Evangelischen Kirche der DDR, einer Pflanzschule der intellektuellen Köpfe der kirchlichen Opposition.

Diese ging davon aus, daß der geistige Freiraum in der Kirche von Teilen der Kirche selbst geschaffen werden mußte. Der innerkirchliche Raum sollte vor allem anderen den Maßstäben des Dialogs genügen, die an die Gesellschaft angelegt wurden: "Offenheit", "Verantwortlichkeit", Überwindung des "Systems der Angst" - das waren Schlüsselworte, die sich in den Texten vielfach wiederfinden.

Es sind über ein halbes Hundert Dokumente, darunter Aufrufe, Diskussionspapiere, Predigten, Briefe an staatliche Stellen und kirchliche Synoden. Unter den Verfassern finden sich zahlreiche Namen, die im Herbst 1989 und in den Jahren danach politische Verantwortung übernommen haben. Den meisten von ihnen war bewußt, daß die Stasi über fast jede Phase der Entstehung der Texte und deren Wirkung informiert war.

Die Omnipräsenz der Stasi war eine der Ursachen für die von Meckel 1984 getroffene Feststellung, "Friedenskreise" seien "Randgruppen" der Gesellschaft und der Kirche. Eine weitere Ursache lag darin, daß ein Teil der Identität der DDR-Bürgerinnen und -Bürger "jeden Abend . . . im Westen" war. Die Möglichkeit zur permanenten Flucht - geistig wie materiell - trug dazu bei, politisches Verantwortungsbewußtsein zu schwächen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Der SED- Staat entledigte sich durch die Gewährung der Ausreise kritischen Potentials. In den Augen der kirchlichen Opposition, die mehrheitlich fürs Dableiben war, ergab sich daraus die "fatale Konsequenz": Die Behauptung einer gemeinsamen deutschen Staatsbürgerschaft durch die Bundesrepublik trüge faktisch zur Aberkennung politischer Rechte in der DDR bei.

Während es bei der Bewertung dieses Zusammenhangs wie auch in der Kritik am Rüstungswettlauf, an der Bedrohung der Umwelt, am Armutsgefälle zwischen Nord und Süd einen weitgehenden Gleichklang zwischen den Friedens- und Umweltbewegungen in der Bundesrepublik und der DDR gab, waren die Unterschiede bei der Einschätzung der Menschen- und Bürgerrechte als wesentlicher Bestandteil des inneren Friedens in der DDR unübersehbar. Die Verfasser der Dokumente machten auch kein Hehl aus ihrer Kritik an der westlichen Friedensbewegung wegen des starken DKP-Einflusses. Ebenso rührten sie an ein in Teilen der linken Öffentlichkeit des Westens gehegtes Tabu, wenn sie von dem auch in der DDR "erschreckend aufkeimenden Neofaschismus" sprachen.

Kein Wunder, daß die Ende August 1989 öffentlich angekündigte Gründung einer Sozialdemokratischen Partei in der DDR bei jenen Gruppen der westlichen Linken bis hin zu führenden SPD-Politikern auf Ablehnung stieß, die aus einem eindimensionalen Friedensverständnis heraus die Kritik an den inneren Zuständen in der DDR meist hintangestellt und auf eine Reformbewegung innerhalb der SED gehofft hatten. Gutzeit und Meckel waren sich der "Anmaßung bewußt", die in der Gründung einer Partei aus einer Randgruppe heraus bestand - ohne breite soziale Basis und ohne "Kader". Allein in der Tatsache, daß sich ab Herbst 1989 dann nicht - wie in den meisten Staaten des ehemaligen Ostblocks - mehrere sozialdemokratische Parteien gegründet haben und es der SED nicht gelungen ist, "sich entsprechend umzufirmieren", sehen die beiden zu Recht einen Erfolg ihres "anmaßenden Tuns".