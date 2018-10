Ein weißes Ballett. Kein "Ballet blanc", wie es die Tanzgeschichte als Mittelakt des romantischen Balletts kennt, mit weißen Schwänen oder Sylphiden in Knieröcken aus heller Gaze, Korsagen in blinkender Seide. Aber doch, wie schon das traditionelle "Ballet blanc" im Ansatz, ein abstraktes Tanzdrama.

Obwohl das Programmheft Hinweise gibt auf Entdeckungsreisen in Arktis und Antarktis, also oft genug in den Tod im Eis: reiner Tanz, Ballett pur. Form gewordener Ausdruck einer Innenspannung, einer Sehnsucht. So rätselhaft wie der Titel, "Kraanerg", ist die am Deutschen Nationaltheater Weimar uraufgeführte "Choreographie" (nicht: Tanzstück) von Joachim Schlömer. In siebzig (pausenlosen) Minuten: ein Höhepunkt des Tanztheaters in dieser Spielzeit.

Die Musik von Iannis Xenakis, gespielt von der Staatskapelle Weimar unter Russell Harris, kommt nicht nur wie sonst aus dem Orchestergraben, sondern steigt auf vom Meeresgrund: Grünsilberne Wellen von Gletscherwasser flirren von unten an die Rampe, an den Seiten bis zu weißen Aufbauten, die mit Reling und Geländer an Schiffe erinnern. Nie erscheint dort oben ein Mensch. Schiff und Menschheit sind gestrandet, auf Grund gelaufen, im Packeis gefangen.

Frank Leimbach schafft mit wechselnden Abschattierungen von Weiß die Eiswelt einer im Schneetreiben versinkenden Expedition, einer in der Gefühlskälte des Egoismus erstarrenden Menschheit. Keine Eisblumen blühen auf dem weit nach vorn gezogenen Metall-Vorhang. Weißlich-graue Schlieren, Spuren von kurzer Erwärmung und neuem Frost, von Leben am Gefrierpunkt, von einer Gesellschaft am Nullpunkt sind zu ahnen.

Die Vorhangswand, einer Mauer aus Eis ähnlicher als jedem Theaterschleier, drängt die neun Tänzer, vier Frauen, fünf Männer, ganz an die Rampe, zwingt sie immer wieder zu Tanz in der Fläche, ohne Raum, ohne Tiefe. Später hebt sich die Mauer, gerade so, daß ein Mensch darunter wegkriechen kann. Wohin? In neuen Eisfirn. Eine zweite, später eine dritte Wand tun sich auf, senken sich rasch wieder. Kein Entkommen aus der Schneehölle.

Oder doch? Einmal öffnen sich die weißen Mauern. Dann erblickt der vor das Biwak geflohene einzelne, der todesbereite Schneesoldat, die noch lebenden Teilnehmer der Expedition an den Eispol der Welt, in rötlich verklärtem Licht als friedlich ins warme Zelt gekauerte Gruppe, von bunten Blumen umkränzt. Schmerzlich schönes Bild für das irdische Paradies, für Utopia, das uns inzwischen auch verlorengegangen scheint.

Im weißen Trainingsdreß, Hosen bis übers Knie, Hemden mit kurzem Arm, kommen die Tänzer, barfuß, auf die Bühne. Und benehmen sich seltsam - so seltsam, wie sich Frauen und Männer bewegen, wenn auf dem Programm steht: Choreographie Joachim Schlömer. Der 1962 geborene Tänzer, ausgebildet an der Folkwangschule in Essen, der bei Pina Bausch in Wuppertal getanzt hat, bei Mark Morris in Brüssel, hat - als einstiger Architekturstudent - ein den Zuschauer mitreißendes Gespür für Raum - und ist doch Tanzmeister der Hände.