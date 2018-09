Inhalt Seite 1 — Im Namen der Opfer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Kind trägt Lumpen und tanzt. Lacht, hebt die Beine, schaut groß in die Kamera. Am liebsten tanzt es in Zeitlupe, und die Geige spielt dazu, Variationen von Niccolò Paganini auf die Melodie von "Mein Hut, der hat drei Ecken". Ein Ballett aus dem Warschauer Ghetto, gefilmt von der SS, choreographiert von Herbert Achternbusch.

Der nächste Tänzer ist tot. Juden karren Leichen in ein Massengrab am Stadtrand und kippen die ausgemergelten Körper über eine Schütte in die Grube. Der Tote rutscht kopfüber hinab, klappt zusammen, verschwindet aus dem Blickfeld, noch einmal, in Zeitlupe, wie beim Fußballspiel, und ein drittes und ein viertes Mal. Herbert Achternbusch wiederholt den unerträglichen Anblick so oft, bis er ihm einen Moment der Schönheit abgerungen hat. Gebannt vor Schreck starrt er hin und entdeckt etwas Ungeheuerliches: die Grazie eines Hungertoten.

Darf der das? Ich weiß es nicht. "Hades" ist eine Aneignung und Anmaßung obendrein: Das NS-Propagandamaterial hat der Regisseur in einem Münchner Archiv gefunden und sich dazu eine Biographie erfunden. Ich, sagt Herbert Achternbusch in der zentralen Episode seines neuen Films, bin ein Jude. Ich bin das Ghettokind, meine jüdische Mutter wurde ermordet, mein Vater kämpfte in Stalingrad. Ich hieß Ismael, ich hungerte und stahl mir Brot, aber ich log die Nazis an und sagte, mein Name sei Otto, wurde vom Kameramann versteckt und überlebte. Der Film war meine Rettung. Als der Krieg zu Ende war, sagte ich Papa zu jedem Soldaten. Später übernahm ich das Bestattungsunternehmen meines Vaters, deshalb heiße ich jetzt Hades. Und wurde, kann der Zuschauer ergänzen, Regisseur. Anders läßt sich die Geschichte nicht umschreiben.

Achternbusch ist mehr als betroffen über den neuen Rechtsextremismus in Deutschland. Er wird von ihm erschlagen: Die Skins bewerfen Hades mit Steinen, sein Leben erzählt er im Sterben und will am Ende fünf Mark dafür. Der Erzähler gibt zu: Es ist eine billige Geschichte, voller Sorge und ohne Rat. Weil er nicht zu den Tätern gehören will, spricht er im Namen der Opfer und schlägt sich solidarisch auf ihre Seite, wenn auch vergeblich. "Die Menschen", sagt Herbert Achternbusch, "werden von der Vergangenheit infiziert." Dann wird Hades von Elefanten zu Grabe getragen.

Deutschland, ein Naziland. Polizisten laufen durch München und scheren sich nicht um bedrohte Ausländerinnen. Ewiggestrige beschimpfen die "Judensau". Bayern stapfen im Stechschritt, skandieren "deitsch, deitsch" und kriegen zur Belohnung ein Bier. Irm Herrmann kommt mit einem depperten Kind einen Sarg kaufen und weint dem Verstorbenen keine Träne hinterher: "Mein Mann war ein Schwein. Der Geschlechtsakt war kurz. Er war immer ein Nazi." Das depperte Kind sieht die Fische im Aquarium und ruft dauernd nur: "Schöön!" Die Frauen sind schwarzrotgold gekleidet, Achternbusch trägt einen weißen Hut, und sein schwarzes Hemd zieren hübsche kleine Totenköpfe. Garantiert selbstgemalt.

Das Vorspiel findet auf der Tankstelle statt. Die Personen: Papamamakind. Papa und Mama warten (Der Mann: "Warten! Warten im Chiemgau!") auf die tote Tante im Wagen des Beerdigungsunternehmens. Regieanweisung: "Sie gehen auf und ab. Autos und Gartenzwerge." Weil es sich um einen Achternbusch-Film handelt, ist Mama Rosel Zech, Papa bloß angeheiratet, und der Sohn, von Beruf Tankstellenwart, hat seine Mutter noch nie gesehen. Der verwandtschaftliche Zwist endet mit einer gewaltigen Explosion: Autodafé einer Kleinfamilie.

Szenenwechsel: "Hades", die Firma, das Todescenter. Hier gibt es Designersärge, Achternbusch-Laientheater, erhabenen Nonsens. Manchmal spielt der Chef mit dem Sensenmann, einer Stabpuppe, die ihren Totenkopf aus einer Pappschachtel steckt. Manchmal werden gelbe Rosen verschenkt. Manchmal ist Hades einfach fassungslos. Zum Beispiel über die Bombendrohung: "Wen wollen sie diesmal töten, wo es keine Juden mehr gibt?" Die Polizeihunde finden nur eine Wurst. So geht auch diese Groteske in Flammen auf.