In Berlin-Wannsee, zwischen dem Westufer und der Straße am großen Wannsee gelegen, stehen, knapp fünfhundert Meter voneinander entfernt, zwei geschichtsträchtige Bauten deutscher Geschichte und deutscher Schuld. Beide haben auf dramatische Weise mit dem Schicksal der deutschen Juden zu tun, und es darf niemanden gleichgültig lassen, wie mit ihnen umgegangen wird. Das eine Haus, Numero 56 bis 58, 1914/15 von Paul Baumgarten erbaut, wurde 1940 Sitz des Chefs der Sicherheitsdienste, Heydrich. Hier fand am 20. Januar 1942 die Wannseekonferenz zur "Endlösung" der Judenfrage statt, heute ist es eine vielbesuchte, eindrucksvoll informierende Gedenkstätte. 1909 hatte sich Max Liebermann vom gleichen Architekten seine Sommervilla nicht davon erbauen lassen, von der Straße aus - Hausnummer 42 - sah man hinter dem Gemüsegarten auf die stattliche, mit zwei ionischen Kolossalsäulen imponierende Fassade, erreichte den Eingang freilich bescheidener von einer Stichstraße aus, zwischen Villa und Pförtnerhaus.

Hier nun beginnt, nein begann Entscheidendes in der Welt des Malers: sein Garten, sein Kunstwerk und Modell, das Motiv seiner Gartenbilder, die diesen Ort weltbekannt gemacht haben. Er war so berühmt wie Claude Monets Garten in Giverny. Das Bild dieses Gartens aber ist erloschen und nur noch in den Museen zu erkennen, denn 1935, nach Liebermanns Tod, wurde das Haus beschlagnahmt und zum "Lager für die weibliche Gefolgschaft der deutschen Reichspost", nach 1955 Teil eines Krankenhauses. Jetzt ist es Klubhaus eines Tauchsportvereins.

Die in der anderen Baumgarten-Villa geplanten Verbrechen hatten zur Folge, daß die greise Witwe des Malers, um Auschwitz zu entgehen, Selbstmord beging. Nun, da der Pachtvertrag ausgelaufen ist, will das zuständige Bezirksamt Zehlendorf ihn für zwanzig Jahre verlängern. Die Wassersportler haben viel Geld für die Renovierung des Hauses eingebracht, und gegen sie ist nichts zu sagen; denn der Wunschtraum mancher, daraus ein Liebermann-Museum zu machen oder Malerateliers für junge Künstler, ist derzeit illusorisch.

Aber das Areal zwischen Haus und Ufer ist Lagerplatz vieler Boote, ein ödes Nichts mit Grill-Laube und "Italienische-Nacht-Installationen". Alle Dokumente, Entwürfe von Liebermann und seinem Freunde, dem Hamburger Kunsthallendirektor Alfred Lichtwarck, dem alternden Vertreter der neuen Gartenkunst, liegen vollständig vor. Beide waren mit Gesprächen, Briefen und Zeichnungen die Schöpfer dieser Zauberwelt. In den meisten Fällen sind gartendenkmalpflegerische Rekonstruktionen problematisch, hier kann die Wiederherstellung zweifelsfrei ins Werk gesetzt werden. Freilich müßten die Sportler darauf verzichten, ihre Boote winters auf diesem Areal abzustellen, die den Spaziergängern den Blick aufs Wasser verderben. Aber vielleicht ist es nicht zu schwer, den Sportlern die verführerische Aussicht zu vermitteln, aus ihrem Klubhaus in die Zauberwelt eines Künstlergartens zu blicken und den Wannsee nicht nur mit Cousteau-, sondern auch mit Liebermann-Augen zu erleben.

Am 20. März beschloß nun die Bezirksverordnetenversammlung von Zehlendorf, den laufenden Pachtvertrag mit dem Unterwasserklub durch einen langfristigen Vertrag bis zum Jahre 2015 zu ersetzen: "Dabei ist den Belangen der Gartendenkmalpflege Rechnung zu tragen, soweit sie nicht den unerlässlichen Rahmenbedingungen des Sportvereins zuwiderlaufen." Der Antrag wurde mit den Stimmen der CDU und SPD angenommen, die Bedenken der Wählergemeinschaft WUB und der AL wurden negiert. Die Kompromißbereitschaft der Zustimmenden ist zwar sehr löblich, wird aber in der Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten führen müssen, weil die "Rahmenbedingungen" nicht im mindesten Gegenstand des Vertragstextes geworden sind. Keiner der Beteiligten, auch die Gegner des Antrags, wollen den Wasserklub vertreiben, aber die Konflikte sind programmiert.

Für die Sportnutzung waren alle. Für die Herrichtung des Gartens von Lichtwarck und Liebermann hörte man nur freundliche, aber unpräzise Worte.