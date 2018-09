Inhalt Seite 1 — "Hier spielt die Musik" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wang Yan-jang strotzt vor Selbstbewußtsein. Unverständlich ist das nicht. Der 44jährige arbeitet in einer Branche, die wie keine andere explodiert in Taiwan - der Computerindustrie - und er ist Vizepräsident einer Gesellschaft, die nur drei Jahre nach ihrer Gründung bereits zwanzig Millionen Dollar Umsatz erreicht und schwarze Zahlen schreibt. Hinter Ambit, so heißt das junge Unternehmen, stehen allerdings auch potente Eigentümer. Mit je fünfzig Prozent an Ambit beteiligt sind Acer, Taiwans größter Computerhersteller, der vor sechzehn Jahren in einer Art Garage begann und nun einen Umsatz von drei Milliarden Dollar macht, und Temic, einer Tochter des größten deutschen Industriekonzerns Daimler-Benz. Acer und Ambit sind Beispiele dafür, daß Taiwan dabei ist, sich in der Computerindustrie an die Weltspitze durchzuboxen. Das Land hat einen entscheidenden Standortvorteil. Der riesige, gewinnträchtige Markt Chinas liegt direkt vor der Haustür.

Ambit legte einen Schnellstart hin. Nur sechs Monate nach Baubeginn wurde in der neuen Fa-brik die Massenproduktion von High-Tech- Mikroelektronik aufgenommen, ein Jahr später waren die Anlaufverluste getilgt. Heute ist Ambit in Taiwan ein führender Hersteller der auf winzige Größen geschrumpften "Nervenzentren" von Computern, von Multi-Chip-Modulen und Motherboards.

Solch atemberaubendes Tempo ist typisch für Taiwan. Manager und Politiker des kleinen Inselstaates glauben nur so eine Chance zu haben gegen die ebenfalls keineswegs schlafende Konkurrenz in der Region und den mächtigen Giganten auf dem Festland mit seinen 1,3 Milliarden Menschen, der das "andere China" mit seinen 21 Millionen Einwohnern lediglich als abtrünnige Provinz betrachtet. Neunzig Tage vom Reißbrett bis zur Produktion, das ist die Norm, Hochtechnologie die Formel fürs Überleben. Auf den Lorbeeren des ersten Wirtschaftswunders, das Taiwan vom Hungerleider zum nach Japan zweitgrößten Wirtschaftsfaktor in Asien gemacht hat, ruht sich hier niemand aus. Systematisch und entschlossen wird nun das zweite Wirtschaftswunder geplant.

Vom Hsinchu-Wissenschaftspark außerhalb von Taipeh, einer staatlich finanzierten Kopie von Silicon Valley, soll es seinen Ausgang nehmen: Es bietet Bauplätze an und fertige Fabriken, Forschungslabors und nahe gelegene Universitäten für die Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte, Lebensqualität für Wohnen und Leben im Grünen samt Schulen und Krankenhäusern. Bis vor zwei, drei Jahren kümmerte das ehrgeizige Projekt vor sich hin, doch dann kam plötzlich Leben ins Gelände. Aus dem rezessionsgeplagten Amerika mit seinen hohen Arbeitslosenraten kehrten über 20 000 hochqualifizierte Techniker und Wissenschaftler zurück und brachten nicht nur Geld, sondern vor allem Know-how mit, besonders im Bereich Informationstechnologie. Mehr als tausend von ihnen kamen in den Wissenschaftspark, der ihnen die besten Startmöglichkeiten bot. Der Staat ist mit billigen Krediten, modernsten Forschungslabors und steuerlichen Anreizen generös zur Stelle. Teure Hochtechnologie als Exportgut statt billiger Massenprodukte - das wird mit viel Aufwand gefördert. Weit über die Hälfte der 160 im Park operierenden Firmen werden von Amerika-Rückkehrern betrieben, und da der Park nun voll ist, plant man jetzt eine ganze Wissenschaftsstadt.

Auch der Ingenieur Wang und Vizechef von Ambit ist ein Rückkehrer. "Amerika ist nicht mehr spannend", sagt er, "hierzulande spielt die Musik." Natürlich will er auch seinen Lebensstandard halten, wenn nicht verbessern. "Das ist nur noch in Asien möglich", glaubt er. Über die in Deutschland angestrebte 35-Stunden-Woche und Maschinenlaufzeiten von fünf Tagen können sich Wang und jeder andere in Taiwan nur wundern. "Ich bin gegen jede Form der Ausbeutung", sagt Stan Shih, der Chef von Acer und ein ganz früher Amerika-Heimkehrer, "aber man muß sich heutzutage ganz schön ranhalten, wenn man nicht untergebuttert werden will." Hundert Millionen Dollar gibt Shih gerade für eine große Werbekampagne aus, um den eigenen Markennanmen in aller Welt bekannt zu machen. Das gleiche tut die Nummer zwei in Taiwan, die First International mit ihrem Markennamen Leo. Bisher verbargen sich beide als Zulieferer unter dem Logo großer westlicher Firmen wie IBM, Apple oder Texas Instruments. Doch nun bekennt man selbstbewußt Farbe.

Taiwans Computerindustrie fängt an, in einzelnen Segmenten den Weltmarkt zu beherrschen. In den Bereichen Motherboards, Monitore, Mäuse und Scanner läßt sie kaum noch Nischen für andere, und jetzt sollen die letzten verschlossenen Bereiche erobert werden: Mikroprozessoren, also die "Gehirne" der Computer, und Halbleiter. Taiwan war im Jahr 1994 die Nummer vier im Bereich der Informationstechnologie nach den USA, Japan und Deutschland und hat Hardware und Software im Wert von dreizehn Milliarden Dollar produziert. Die letzte Computermesse in Taipeh wurde von Hunderttausenden junger Taiwaner geradezu gestürmt. "Fortschritt, das ist unser Lebensziel", sagte ein 22jähriger Technikstudent.

Fast genüßlich werden in den taiwanischen Zeitungen die Wirtschaftsstatistiken aus dem Westen veröffentlicht: neunzehn Millionen Arbeitslose in Europa, Wachstum irgendwo bei zwei Prozent. Daneben stehen die jüngsten Erfolgsmeldungen aus dem eigenen Land: Exporte in Höhe von 85 Milliarden Dollar in den ersten elf Monaten des Jahres, ein Plus von fast neun Prozent; Handel mit China (indirekt über Hongkong, da direkte Kontakte offiziell noch verboten sind) im Wert von achtzehn Milliarden Dollar, ein Plus von zwanzig Prozent gegenüber dem Vorjahr; Wirtschaftswachstum sechs Prozent. Kleine und mittlere Betriebe, die der Motor des Landes sind, beschwören die Regierung, mehr Gastarbeiter ins Land zu lassen. "Wir haben mehr Aufträge, als wir ausführen können", sagt Kugellagerproduzent Chen Chun-hong. "Ich kann nur noch abwimmeln." Der asiatisch-pazifische Raum ist für Taiwan zur Haupthandelsregion mit 74 Prozent der Ausfuhren geworden. Europa spielt im Bewußtsein ganz Asiens eine immer geringere Rolle.