Es ist ein leichtes, die Freude an der Sexualität zu torpedieren, und Stefanie Menzinger tut es in ihren 25 Debüt-Erzählungen mit Nachdruck und Gewissenhaftigkeit. Ihre Schilderungen sexueller Verhältnisse taumeln vom Archaischen zum Artifiziellen, vom Kreatürlichen in die subtile Inszenierung. Von Freude an der Sexualität kann bei diesen sexuellen Geschichten kaum die Rede sein; von Lust schon. Alles ist hier möglich, alles kann eingesetzt werden: die Krallen einer ausblutenden Katze auf dem hochgewölbten Bauch einer Frau, der hartgepanzerte Käfer im Schamhaar des alten Mannes, der in der Achselhöhle der Frau verschwindet, die animierende "Besteigung der Kuh durch den harthufigen Stier".

Ohne sich auch nur abzusetzen vom Normalen, treten die meisten Geschichten gleich in ein irreales Reich der Begierden ein. Mal ist es ein Märchenton, mal ein behäbiger Erzählgestus von vorgestern, mal eine Folge von Traumbildern, die ins Schattenreich führen, in dem uns allerdings gelegentlich, bei starker Üerdosierung von Flagellationen und Todeswünschen die schiere Langeweile erwartet. Wenn die imaginäre Szenerie jedoch sparsam möbliert wird, der Handlungsablauf übersichtlich bleibt, dann haben die Geschichten eigenwillige, groteske, aber in sich stimmige Konturen. "Der Gärtner, der Kater und ich", die Eröffnungsgeschichte, ist so ein überzeugender Fall, auch "Die Wäscherin" und die Gynäkologenerzählung "Böhme". Viele Schwächen dieses ambitionierten Prosadebüts kann man auflisten. Zu den Stilunsicherheiten und Überladungen kommt häufig noch die Manier, die Handlung ziemlich kompliziert über Erzählungen in der Erzählung zu entwickeln. Der Versuch hat seinen guten Grund, sind doch in der Sexualität Einbildungskraft und Übertragungen alles und die harten Fakten nichts. Aber diese Sequenzen von "sagte ich, erzählte er" usw. stören meist. Und dann ist das zuviel Erde und Ungeziefer, zuviel Allegorisches (all diese Frösche und Kröten!), und manche Kurz- und Kürzestprosa ist auch allzu etüdenhaft geraten.

Dennoch schaffen es die Geschichten, mit ihrer Verbindung von Lust und Grauen, von Märchenlieblichkeit und Hardcore-Phantasie immer wieder, dem Leser Schauer über den Rücken zu jagen. Ein interessantes Debüt, ein guter Ausgangspunkt.

Stefanie Menzinger:

Schlangenbaden

Erzählungen; Ammann Verlag, Zürich 1994; 212 S., 29,80 DM