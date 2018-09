Inhalt Seite 1 — Vom Charme der Unzulänglichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Norden bleibt der Mensch mit seinen musikalischen Schätzen allein. Hinter dicken Wänden, die Öffnungen nach draußen aus klimatischen Gründen geschlossen, genießt er Sonaten, Lieder und Soundteppiche. Wer teilhaben will, muß eingeladen sein.

Ganz anders im Süden. Die Frage, ob einer die Lieblingshits der Nachbarn oder die Dialoge der Vorabendserie hören will, stellt sich gar nicht erst. Aus den Häusern der Umgebung, aus Bars, Cafés oder aus dem Kassettenrecorder, den einige Jugendliche wie ein Haustier mit sich führen, drängen Klänge durch Fenster und Türen herein. Diese südliche Alltagssymphonie bringt Kindergebrüll und tremolierende Diven, Jazz-Evergreens und Verkehrslärm, Nachrichtensprecher und Vogelgezwitscher zusammen. Und obwohl das Kompott aus Stilen, Tonlagen und Geräuschen erst durch die technischen Errungenschaften der Neuzeit möglich wurde, steht die Zeit irgendwie still. Adjektive wie aktuell oder altmodisch werden angesichts dieser Quintessenz musikalischer Möglichkeiten entbehrlich.

Der französische Katalane Pascal Comelade hat diese Mischung aus Straßen- und Radiokultur, die sich eher unbewußt in der Erinnerung festsetzt, von Kind an miterlebt. Die Zeit der Rockrevolte verbrachte er in Paris, heute lebt er wieder in seinem Geburtshaus in den Pyrenäen, nahe bei Andorra, und macht seine eigene Musik. Sie klingt nach Vorstadtkapelle und nach Jahrmarkt, nach mechanischem Orchester, nach einer Spieluhr oder einem vom Winde verwehten Trauermarsch. Seine Arrangements wirken wie unscharfe Photographien: Instrumentierung und Aufnahmemodus ignorieren den technischen Fortschritt. Comelade spielt neben den üblichen Instrumenten auch auf Spielzeugpianos, bunten Plastiksaxophonen und -trompeten, auf Minigitarren mit Nylonsaiten, kleinen Blechtrommeln und Kinderakkordeons - er hat damit, abseits aller Trends, eine unverhoffte Marktlücke gefunden und besetzt.

"Charmantes Chanson für Pappnasen" heißt eine der Miniaturen auf seiner neuen, zwölften Platte (El Cabaret Galactic - 99 Records/Bestell-Nr. 2134, Tel. 030/347 90 00), "The Lolobrigidada Fox-Trot" eine andere oder "Chanson Triste Pour Ventriloque Aphone": trauriges Lied für einen heiseren Bauchredner. Die kleinen Geschichten, die sich in den Titeln andeuten, werden fortgesetzt mit musikalischen Mitteln. Schleppend bewegen sie sich durchs Ohr, sparsam instrumentiert, nicht wirklich minimalistisch, doch ohne Ballast. Comelade zitiert neapolitanische Canzone, katalanische Sardanas, die ganze mediterrane Unterhaltungsmusik passiert Revue: Krimimelodien, Tangos, Rumbas. Einleitungen, meist von einem, höchstens zwei Instrumenten gespielt, deuten ein Motiv an, bevor die Umrisse der Komposition dann durch weitere Klänge Fülle gewinnen und ausgemalt werden.

Es sind vor allem die exotischen Kreuzungen, die dieser Musik das gewisse Etwas verleihen. Etwa der Dialog zwischen einer E-Gitarre und einer Plastikgitarre: Letztere hat nicht die Sonorität ihrer "erwachsenen" Schwester, sie klingt in ihrer Unzulänglichkeit quengelig und spröde. Auch die Spielzeugpianos, denen Comelade in den vergangenen zehn Jahren besonders viel Zeit widmete, sind zwar perfekt gespielt, doch sie hören sich an wie ein Klimperkasten. Erst im Zusammenspiel mit Mandoline, Tuba, Saxophon, Baß oder Cello bringen sie dann eine nie gehörte Klangfarbe ein, und als Soloinstrument becircen sie durch kleine Pointen.

Wenn Comelades Kompositionen immer wieder die Vergangenheit zitieren, so kann das am Klang einer Trompete liegen, die ihre populäre Zeit in den fünfziger Jahren hatte, als lateinamerikanische Musiken und Tänze nach Europa schwappten, oder aber an einer antiquierten elektrischen Orgel, die sich durch einen Foxtrott schummelt.

Comelade selbst hat eine schonungslose Sicht auf die eigene Arbeit: "Ich war ein Jahr auf dem Konservatorium, und man hat mir gesagt: Du wirst niemals ein Pianist werden. Das stimmt, ich kann kein Stück von Bach spielen, nicht einmal schlecht. Ich verwende wenige Instrumente, kleine Spielzeuge, also spricht man von Minimalismus. Aber ich beschäftige mich nicht mit der Theorie des Spielzeugpianos. Ich benütze es einfach. Für mich ist es leichter, mit etwas ,unsauberen` Instrumenten zu spielen, kleinen Plastikgitarren, Plastikakkordeons, weil ich technisch gesehen sehr eingeschränkt bin. Je schlechter aber die Instrumente sind, desto mehr kann ich damit machen.