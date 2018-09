Inhalt Seite 1 — Zugluft für den Männerhals Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Frühling naht, die ersten Sonnenstrahlen locken das einwärtsgewendete Wintertier in mir zu zweckfreien Stadtgängen. Die Sichtung meines übervollen Schranks jedoch läßt mich zu der Erkenntnis kommen: Ich habe nichts zum Anziehen. Frühjahrsmode nennt man jenes Warenensemble, das dem Sprießen meiner eitelsten Wünsche antwortet.

Nach eifrigem Studium der Mannesglanzschriften L'Uomo Vogue und Mondo Uomo wird mir bewußt, daß es heuer nicht genügt, die Krawatte zu lockern. Der Krawatte nämlich geht es an den Kragen, sie gilt plötzlich nicht mehr als buntes Zugeständnis grauer Büromänner an das Schmuckprinzip, sondern als Schuldträger aller Zugeknöpftheiten. Da ich ein leidenschaftlicher Träger und Sammler von Krawatten bin (zum Glück alle vom Flohmarkt), stimmt mich das traurig. Mein Hals wird sich erst an die Zugluft gewöhnen müssen. Dabei ist mir schon klar, daß die soziale Grundlage meines Faibles für den Schlips darin zu suchen ist, daß ich nicht in einer Bank arbeite. Als arbeitsloser Dandy sehe ich in der Krawatte meine Chance, die herrschende Verknüpfung von Ästhetik und Reichtum zu unterlaufen und mir modisch eine Souveränität zuzumessen, die mir ökonomisch fehlt.

Die Krawatte hat sich bis heute nicht ganz von dem Image erholt, das ihr durch ihren Boom in der Wallstreet-Yuppie-Welt zuwuchs. Nichts ist für einen Klassiker tödlicher, als zur Mode zu werden. In der Krawattenkonjunktur der achtziger Jahre war der heutige Crash schon angelegt. Jetzt ist es soweit: schwarzer Freitag für Krawattensammler. Die bunten Aktien der Mannespracht wandern für einige Zeit in den Keller. Zumindest, was ihren Freizeitwert betrifft; im Rahmen hochwichtiger, vor allem internationaler Busineßaktivitäten werden sie wohl weiterhin ihre Gültigkeit behalten.

Den weißen Hemdkragen habe ich nun also offen über die Jacke geschlagen zu tragen. Ein sogenannter "Schillerkragen", der jedoch nicht dem Sturm und Drang im Busen des Genies den Weg zum beherzten Ausdruck öffnen, sondern dem Kleidungsbegriff "casual" aufhelfen soll. Noch empfinde ich den aufgeschlagenen Kragen als häßlich. Zu lange war er Inbegriff des Abscheulichen. Noch immer sehe ich mitunter auf der Straße ältere Männer, die mit ihren Hemdkragen die Revers ihrer Sakkos vor Verschmutzung durch das ungepflegte Langhaar bewahren wollen. Zu frisch noch sind mir die Bilder John Travoltas im Kopf. Es fällt mir schwer, bei offener Hemdbrust nicht an Goldkettchen zu denken. Doch mein Widerstand hat bereits Risse bekommen. Je öfter ich den neuen Offenen sehe, desto besser gefällt er mir. Das Modefieber hat mich schon ergriffen.

Doch nur das Symbol der Zugeknöpftheit ist mit der Krawatte verschwunden. Real hat sich das Knopfwerk bloß ein wenig nach unten verschoben, wo es dann gleich doppelt wiederkehren darf: Man trägt Sakkos höher geschnitten und höher zugeknöpft als je zuvor; und man muß unbedingt eine zugeknöpfte Weste darunter tragen. Sakko und Weste bieten zum offenen Kragen das Kontrastprogramm, die notwendige Kompensation, um nicht ins tatsächlich Schlampige abzurutschen. Das Zeichen der Offenheit ist mit einem besonders hohen Aufwand an Zuknöpfungen unterlegt.

"Gibt's Gelassenheit auch als Anzug?" fragt eine Boss-Werbung. Die philosophisch korrekte Antwort müßte lauten: nur als Anzug. Doch diese Wahrheit ist heute für kaum jemanden annehmbar. Zu festgefahren sind die Fronten im Glaubenskrieg zwischen den Anhängern des Formellen und denen des Informellen, des Legeren. Der Gegensatz macht beide Parteien sicher, daß die von ihnen jeweils bevorzugten Zeichen keine Zeichen sind, sondern Wirklichkeiten. Daß Jeans nicht für Freiheit und Authentizität stehen, sondern authentisch frei sind. Daß Krawatten nicht Ordentlichkeit anzeigen sollen, sondern tatsächlich ordentlich sind. In der alltäglich gewordenen Aufgeklärtheit untergegangen ist jedes Bewußtsein einer Ästhetik der Verdeckung, des Symbolischen und der Unüberwindbarkeit des Außen.

Die gegenwärtige Männermode, die traditionelle Zeichen der Formlosigkeit, wie etwa den offenen Kragen, verknüpft mit Zeichen besonderer Förmlichkeit, wie etwa der Weste, scheint auf die Auflösung des Gegensatzes zwischen den Formen der Form und den Formen der angeblichen Nichtform zu zielen. Und dafür bin ich ihr aus ganzem Herzen dankbar. Hier zeigt mal endlich der reine Schein, daß auch er ein Stück Aufklärungsarbeit leisten kann - vor allem über seine eigene Natur. Daher beschließe ich, meine Scheu zu überwinden und fortan feine Anzüge mit aufgeschlagenem Hemdkragen zu kombinieren. Ich will schließlich meinen Beitrag leisten zur Abschaffung des Glaubens an die wahre Offenheit des offenen Knopfes.