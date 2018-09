Inhalt Seite 1 — Metaphern für Millionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Reporter muß das Ereignis "sehen, erkennen und dann durch den Kopf rauslassen". So definiert er seinen Job, beim Glas Wein - hinterher. Als der Fußballreporter Werner Hansch, einer der bekanntesten dieser Zunft, nur eine Stunde zuvor seinen feuerrot verfärbten Kopf aus der winzigen Fahrerkabine des Übertragungswagens gesteckt hatte, die als Kommentatorenplatz dient, hatte er gerade wieder bewiesen, daß bei ihm das Gesehene und Erkannte vor allem durch den Bauch geht.

Neun Minuten dauerte am vergangenen Sonnabend in der Sat.1-Fußball-Show "ran" Hanschs Reportage vom Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Viel Zeit, denn der Ruhrpottschlager vor 70 925 Zuschauern war ein "grauer Kick" (Hansch). Wie soll er das aber seinen "lieben Freunden", den 8 Millionen daheim am Bildschirm, beipulen, ohne daß die gleich abschalten? Hansch löst die Aufgabe auf seine Art: mit dem Herzen auf der Zunge und einer Sprachgewalt, um die ihn jeder Dauerkartenbesitzer in der Nordkurve beneidet.

"Dat is` ja ein Unding, daß er den hält", schreit er beim Probelauf durch den Ü-Wagen, als über den Monitor die beste Reaktion des Dortmunder Torhüters flimmert. Vorhin während des Spiels hatte er bei dieser Szene schon mit der Hand auf den Tisch geschlagen. "Radaridarimpampam", singt er seine Stimme warm. Und dann, kurz nach 19 Uhr, läuft sein Bericht bei Sat.1, auf den er - ohne Notizen, nur mit den Mannschaftsaufstellungen vor sich - live den Kommentar spricht. Oder besser: agiert, fuchtelt, zur verbalen Grätsche ansetzt.

Hansch macht aus dem lahmen Spiel eine Fußballoperette. Er sieht ein Foul "von der Sorte: meide mich", gesprochen mit solch donnerndem Timbre, daß man es eigentlich auch ohne Mikrophon im ganzen Land hören müßte. Er läßt Dampf ab über "das Gurkenspiel", als wäre er zahlender Stehplatzbesucher. Und nach acht Minuten verrät er den Zuschauern, was sie mit angesehen haben: "Fernsehen für den Abfalleimer, und schuld daran war der Fußball." Eins zu null für Hansch. Wen stört da noch, daß er erst eine Szene aus der 70. Minute anspricht, etwas später eine aus der 65.? Er selbst findet seine "Singvogelnummer" heute "etwas besser als Mittelfeld", setzt sich ins Auto und schaltet Beethoven ein.

Nein, ein Feingeist, der sich unter die Schalker Knappen verirrt hat, ist Hansch deshalb noch nicht. Eher ein kluger Kumpeltyp, der auf Distanz bleibt; einer der sich zum politischen Journalismus berufen fühlte und durch Zufall beim Sport landete; ein Bergmannssohn auf ständiger Suche nach Metaphern für Millionen.

"Ich komme von ganz unten", sagt der 1938 in Recklinghausen-Süd geborene Werner Hansch. Anfang der sechziger Jahre sterben seine Eltern. Er schmeißt das Jurastudium, jobbt - drei Monate auch unter Tage. Hier atmet er den Staub, der seinem Vater zum Verhängnis wurde. Mit 34 Jahren schreibt er sich zwecks "Bewußtseinsschulung" noch einmal an der Uni ein und erwirbt nach acht Semestern ein Diplom als Sozialwissenschaftler. Den Unterhalt verdient er sich als Sprecher auf den Trabrennbahnen im Revier; bis vor drei Jahren war er gar Geschäftsführer der Bahn in Dinslaken. Eines Tages 1973 fehlt Schalke ausgerechnet gegen Bayern ein Stadionsprecher. Obwohl dem Fußballmuffel Hansch Namen wie Beckenbauer, Müller und Maier "Wurscht" sind, springt er ein. Und bringt die Fans gleich auf Trab, als er die Spieler wie beim Pferderennen mit Start-Nummern vorstellt.

Hansch bleibt fünf Jahre, dann entdeckt ihn der Hörfunk. "Dat ist für mich bis heute das Größte", schwärmt Hansch für das Medium, "bei dem man sich hundertprozentig einbringen muß." Vierzehn Jahre lang meldet er sich für den Westdeutschen Rundfunk aus Gelsenkirchen, Dortmund und Duisburg, später auch aus Rom oder Stockholm. Die kehlige Stimme und Eruptivrhetorik werden zu Markenzeichen. 1988 bekommt er den Deutschen Hörfunkpreis für eine Military-Reportage von den Olympischen Spielen in Seoul - "dat dollste Ding", meint Hansch, weil er vorher nie einen Military-Wettbewerb gesehen hatte.