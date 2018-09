Salz im Mittelmeer

Überraschende Ergebnisse förderten Messungen des Forschungsschiffs Meteor im Tiefenwasser des östlichen Mittelmeers zutage. Denn dort zeigte sich in neuerer Zeit ein drastischer Anstieg sowohl der Temperatur (um 0,5 Grad) als auch des Salzgehaltes (um 0,2 Promille). Normalerweise gleicht das Tiefenwasser Temperaturänderungen soweit aus, daß Verschiebungen sich nur innerhalb von wenigen hundertstel Grad bewegen. Dazu bieten die Ozeanographen aus elf Ländern drei Erklärungen an: Entweder ist das Phänomen auf einen Klimaeffekt zurückzuführen oder auf den außergewöhnlich strengen Winter 1992/93. Möglicherweise liegt der Salzanstieg auch daran, daß Ägypten seit vielen Jahren Wasser vom Nil abzapft und nur noch wenig Süßwasser von dem riesigen Strom in die Ägäis gelangt.

Hummel Hummel

Biologie-Didaktik und Wissenschaft verbindet die Hummelwerkstatt im nordhessischen Naumburg. Ein Garten mit typischen Hummelblumen, deren Nektar nur mit langem Hummelrüssel, nicht aber mit dem kurzen der Bienen erreichbar ist, ein Haus mit großem Flugraum und separatem Dunkelraum eröffnet Einblicke ins Leben und Treiben der pelzigen Brummer. Hier tummeln sich Hain- und Erdhummel, Stein-, Feld- und Gartenhummel. Schüler und Forscher können zusehen, wie sie ihre Nester bauen oder noch nach Sonnenuntergang Pollen und Nektar in ihren Hummelhöschen sammeln. Zur Zeit sucht die Stadt Naumburg nach Hummelpaten. Sie können sich an der Pflege des Gartens und des Hummelhauses beteiligen (Tel. 05625/79 06 21).