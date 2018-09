Es ist noch einfacher, als wir gedacht haben, in Bangkok in Kontakt mit Einheimischen zu kommen. Man bleibt einfach irgendwo in der Silom Road einige Zeit an einem Fleck stehen und schaut in den Stadtplan. Da kommt schon freundlich lächelnd ein Herr und spricht uns auf englisch an. In seinem weißen Hemd mit Krawatte und mit seinem dynamischen Haarschnitt erinnert er uns an einen Banker. Er wäre Banker, stellt er sich vor, würde gerade seine Mittagspause machen, und in der helfe er natürlich gerne Touristen, sich im Dschungel der südostasiatischen Metropole zurechtzufinden.

Nur nicht in die Silom zum Einkaufen gehen. Viel zu teuer! Gibt es etwas Wertvolleres als Insidertips in einer Stadt, die man gerade erst betreten hat? Der Banker verrät die Adresse eines Geschäfts für Seide und Schmuck. Alles staatlich kontrolliert. Um gleich Nägel mit Köpfen zu machen, setzt er uns in eines der als Taxen getarnten Geschosse auf drei Rädern, Tuk-Tuk genannt, und schon fliegen wir durch halb Bangkok dem Schnäppchen entgegen.

Ein Portier öffnet uns die Tür zu einer Welt des gediegenen Konsums: Schmuck, Juwelen und Thai-Seide, alles spottbillig. Als wir unsere Pakete zum Hotel schleppen, fällt uns ein, daß wir ausgezogen waren, um Tempel anzuschauen. Aber die stehen ja morgen auch noch.

Die nächste interkulturelle Begegnung zwischen Orient und Okzident haben wir bei einem kleinen, etwas unscheinbaren Schrein. Besucher verirren sich hierher, weil sie nichtkommerziellen Thai-Tanz sehen wollen. Plötzlich spricht uns ein seriös wirkender Herr im mittleren Alter an. Natürlich würde uns Bangkok riesig gefallen, versichern wir wahrheitsgetreu. Germany, ja, würde er gut kennen, setzt er dann seinerseits an und rappelt ein halbes Dutzend deutscher Städtenamen runter. Professor sei er, für Wirtschaft. Ob wir lernen wollten, wie man Rubine von Fälschungen unterscheidet? Aber gewiß doch! Er hält sich nicht lange mit Präliminarien auf, sondern schreibt kurzerhand die Adresse in unseren Stadtplan und setzt uns in ein Tuk-Tuk . . .

Freundliches Lächeln, sanfte Musik im Hintergrund, ein kalter Softdrink. Die nette Dame wirft zwei rote Steine in eine Schale mit Wasser. An der Lichtbrechung könne man erkennen, welcher echt sei und welcher eine wertlose Imitation. Wir glotzen feierlich in die Schalen, können kaum fassen, daß man uns solch ein Geheimnis anvertraut. Da baut die Dame auch schon Batterien von Ringen, Halsketten und Broschen vor uns auf. Very cheap, wir können in Mark, Dollar oder auch mit Kreditkarte bezahlen. Nur mit ausgewählt raffinierten Ausreden schaffen wir - unter ständigem Lächeln - den Weg zum Ausgang.

Am nächsten Tag besuchen wir den Erawan-Schrein. Als sich unsere Augen an den Qualm der unzähligen Räucherstäbchen gewöhnt haben, erkennen wir zwischen den vielen Gläubigen einen gutgekleideten Herrn, der lässig mit seinem Handy spielt. Nach einigen profanen Runden um den Altar spricht er uns an. Erst der obligatorische Check - Nationalität, Student oder Verdiener -, dann stellt er sich vor. Einen Rechtsanwalt haben wir noch nicht unter unseren Urlaubsbekanntschaften. Er fahre einen BMW, erzählt er beiläufig. Wie er das schafft? Ganz einfach. Einmal im Jahr veranstaltet der Staat eine Art Schlußverkauf von Schmuck und Juwelen. Für 100 000 Baht hätte er im letzten Jahr eingekauft und für 200 000 alles in Europa wieder verkauft. Da wird man doch ganz kribbelig, in Urlaub fahren und dann noch en passant ein Bombengeschäft machen. Und wie der Zufall es wolle, erzählt er, wäre gerade heute der Tag, und wir hätten die Gelegenheit, das Geschäft unseres Lebens zu machen. Der Mann beherrscht sein Handwerk. Er redet solange auf uns ein, daß ich fast versucht bin, unser Bargeld aus dem Hotelsafe zu holen. Doch schließlich siegt die Überlegung, daß wir als Verkäufer wenig geübt sind. Als der Jurist erkennt, daß mit uns keine Geschäfte zu machen sind, verschwindet er wieder.

Ein ganzes Heer von Schleppern, so merken wir bald, soll die kaufstarken und meist auch -freudigen Gäste an die richtige Adresse bringen. Wer will es ihnen verdenken. Ein günstiger Last-minute-Flug kostet schon das dreifache Durchschnittseinkommen eines Thais, eines gutverdienenden. Aber was will das schon heißen. Frauen und Kinder schuften für 60 Mark im Monat in Textilfabriken, unter Bedingungen, gegen die man in Manchester schon vor 150 Jahren streikte. Dem farang, dem Ausländer, ein paar Mark aus der Tasche zu ziehen ist für sie ein Jackpot, für uns schlimmstenfalls Lehrgeld.