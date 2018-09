Ein schmales Denkmal auf einem vom Wind zersausten Friedhof und eine in ungelenkem Englisch beschriebene Gedenktafel sind alles, was an das Massaker von Wounded Knee erinnert. Dreihundert Menschen starben hier, als amerikanische Soldaten im Winter 1890 auf weitgehend unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder vom Stamm der Lakota schossen. Mit dem Blutbad im Bundesstaat South Dakota endeten Amerikas Indianerkriege.

Wounded Knee, knapp zwei Stunden Autofahrt südöstlich der Stadt Rapid City, ist bis heute das traurigste Symbol für die anhaltende soziale und spirituelle Agonie vieler nordamerikanischer Indianer geblieben. 105 Jahre nach dem Massaker leben rund um das kleine Dorf und sein Denkmal im Reservat der Oglala-Lakota zwar wieder 22 000 Menschen, und die sanft hügelige Prärielandschaft ist von einer berückenden Schönheit. Aber in ihrer Mitte nisten Wut und wirtschaftlicher Mangel.

Shannon County, in dem das Reservat der Lakota liegt, ist der statistisch ärmste Landkreis der Vereinigten Staaten. Die meisten Einwohner leben von kaum mehr als sechstausend Mark im Jahr. Die Arbeitslosenquote schwankt zwischen siebzig und achtzig Prozent, die Kindersterblichkeit ist dreimal höher als im Rest des Landes. Ein paar Kilometer von Wounded Knee entfernt wohnen am Sitz der Stammesregierung in Pine Ridge viele Menschen in verfallenen Holzhütten oder heruntergekommenen Trailer-Homes aus Blech und Plastik. Abfall und Autowracks säumen die Straßen.

Den wenigsten Indianern Nordamerikas geht es so schlecht wie den Lakota. Mit Spielkasinos, Fabriken, Tourismus und Kunsthandwerk haben sich einige Stämme aus dem ökonomischen und sozialen Elend herausgearbeitet - und es hier und da sogar zu schnellem Reichtum gebracht. Aber noch immer "bleibt es eine traurige Tatsache, daß die ersten Amerikaner auch die ärmsten Amerikaner sind", meint Senator Ben Nighthorse Campbell, der einzige Indianer im Kongreß in Washington. Landesweit leben vierzig Prozent der Reservatsbewohner unterhalb der Armutsgrenze. Die psychischen Wunden, die der Genozid der Weißen schlug, bestehen weiter. In der Lebenserwartung landen die 1,5 Millionen Indianer unter allen Bürgern Amerikas auf dem letzten, in der Zahl der Selbstmorde auf dem ersten Platz. Alkoholismus ist weit verbreitet.

"In der Armut brüten Verbitterung und Frustration, beides lassen wir an uns selber aus", sagt Ted Means, der Chef einer kleinen Ambulanz im Dörfchen Porcupine nahe Wounded Knee. In den achtziger Jahren wurde im Reservat jedes vierte Kind mit gesundheitlichen Schäden geboren, weil die Mutter Alkoholikerin war. Die meisten Familien leben seit Generationen von der Wohlfahrt. Apathie, Abhängigkeit vom Staat und der Verlust der eigenen kulturellen Identität sind oft die Folgen.

Arbeitsplätze bleiben rar. Außerhalb des Reservats treffen die Lakota nach wie vor auf Rassismus und Ignoranz der weißen Bevölkerung, gute Jobs sind ihnen meist versperrt. In Pine Ridge und anderen Gemeinden fehlt es an privaten Unternehmen. "Kaum ein Geschäft hat hier Bestand", klagt ein weißer Sozialhelfer, der seit elf Jahren im Reservat arbeitet. Das Hauptdorf der Oglala-Lakota beherbergt weder ein Einkaufszentrum noch eine Bank. Geld und Kapital des weißen Mannes finden den Weg in die Isolation der roten Enklave nur selten.

Außer am Spieltisch: Auf einem kahlen Hügel an der Reservatsgrenze stehen seit einigen Monaten drei blecherne Trailer, in ihnen klingen und scheppern einige Dutzend Spielautomaten. Noch ist die Zufahrtsstraße zum Kasino ungepflastert, und unter der Woche verlieren sich die Spieler zwischen den Angestellten. Dennoch ist Glücksspiel auch in Pine Ridge ein Hoffnungsträger: "Mit den Profiten aus dem Kasino könnte viel entwickelt werden", sagt der Vizechef des Stammes, Mel Lone Hill.