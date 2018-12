Indien eine große Zukunft zu prophezeien ist in Mode gekommen. Die Weltbank tut es ebenso wie die Wirtschaft, die besorgt die wachsende Anarchie in China verfolgt und nun die offensichtlichen Vorteile einer Demokratie, eines leidlich funktionierenden Rechtssystems und eines Marktes von immerhin auch fast einer Milliarde Menschen entdeckt. Auch Politiker sehen Indien mit neuen Augen. Jüngst war es Henry Kissinger, der dem südasiatischen Giganten bescheinigte, er habe das Zeug, eine bedeutende Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen. Kaum jemand wird dem Exaußenminister aus Washington da widersprechen. Doch zwischen dem, was sein könnte, und dem, was ist, tun sich Abgründe auf.

Zum Beispiel dieser: Verabredung für drei Uhr nachmittags mit L. D. Parulekar, Geschäftsführer bei Larsen & Toubro, dem fünftgrößten Industriekonzern Indiens. Die neuzeitliche Fabrik liegt in Powai, dem modernen Industriepark von Bombay, siebzehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Da aus der 13-Millionen-Stadt nur zwei stets hoffnungslos verstopfte Straßen hinausführen, vorsichtshalber Aufbruch per Taxi zweieinhalb Stunden vor dem Termin. Nach einer Stunde sind bereits erfreuliche zwölf Kilometer bewältigt. Doch dann endet die Straße abrupt an einer Baugrube. Ein Umleitungsschild weist vage nach links. Aber weder dort noch auf der rechten Seite gibt es eine Straße, sondern nur die verschlammten Pfade der Slums von Kurla. Zentimeter um Zentimeter quält sich der Verkehr durch diese Elendsgassen. Als wir um sechs schließlich in Powai eintreffen, das wie eine Insel auf einem anderen Stern anmutet, wartet Herr Parulekar zwar noch, "denn so etwas kommt hier öfter mal vor", aber das Treffen muß doch stark verkürzt werden. Wir hatten über Zukunftstechnologien sprechen wollen. Larsen & Tourbro hinter den Slums von Kurla ist führend auf diesem Gebiet.

Indiens katastrophale Infrastruktur ist einer der Gründe, warum vier Jahre nach dem Abschied von der sozialistischen Kommandowirtschaft und trotz aller Mühe, Anschluß an den Rest der Welt zu finden, aus dem gemächlichen Elefanten noch längst kein neuer asiatischer Tiger geworden ist. Rund hundert Milliarden Mark müßten bis zur Jahrtausendwende in den Straßenbau investiert werden. Doch der Staat hat dieses Geld nicht, und private Financiers zögern, solange die Bürokratie ungeachtet offizieller Deregulierungsschwüre altgewohnte Schwierigkeiten macht. Trotz des hohen Risikos zieht es darum ausländische Investoren zum Leidwesen der Inder weiter nach China. Dreißig Milliarden Dollar wurden dort im vergangenen Jahr direkt investiert. Indien bekam ein Dreißigstel dieser Summe. Noch schlimmer als mit den Straßen sieht es mit der Stromversorgung aus. Stundenlange Ausfälle sind sogar in den neuen Industriezonen wie Noida bei Delhi die Norm, und wilde Fluktuationen in der Stromspannung zerstören selbst die widerstandsfähigsten Geräte. Der

eigene Dieselgenerator gehört deshalb zur Standardausrüstung nicht nur der gesamten Industrie, sondern auch von Ladenbesitzern und Hoteliers. Auch hier das gleiche Bild: 200 Milliarden Mark an Investitionen in die Energieversorgung wären bis zum Jahr 2000 nötig, um wenigstens ein Wirtschaftswachstum von sechs Prozent zu sichern. Sie sind weit und breit nicht in Sicht.

Die desolate Infrastruktur und das Zögern der schwer angeschlagenen Regierungspartei, die Wirtschaftsreformen über die entscheidenden Hürden zu hieven, verhindern immer noch wirkliche Entwicklung. Gewiß, das Wirtschaftswachstum ist mittlerweile wieder von null auf über fünf Prozent angestiegen, aber das ist genau das Hindu-Tempo des Fortschritts, das auch bisher schon die Massenarmut nicht beseitigt hat. "Inder sind überall erfolgreich, nur nicht in Indien", meint darum Indiens bekanntester Soziologe, Ram Jethmalani, mit einem Blick auf fünfzehn Millionen Auslandsinder, von denen es heißt, sie erwirtschafteten jedes Jahr mehr als die 950 Millionen Landsleute zu Hause. Ganz freilich stimmt das nicht. Dort, wo der Staat und seine Bürokraten Inder nicht behindern, besser gesagt, nicht behindern können, sind Inder auch in Indien erfolgreich.

Das beste Beispiel dafür liefert die indische Software-Industrie. "Wir klinken uns einfach in eine Satellitenleitung ein, und schon sind wir überall zur Stelle", sagt Dewang Mehta, Geschäftsführer des Software-Verbandes Nasscom. "In Sekundenschnelle klappt die Zusammenarbeit über mehrere Kontinente hinweg." Hinzu kommt, daß weder viel Infrastruktur noch viel Kapital nötig sind. Indiens Software-Industrie verbucht deshalb die höchsten Wachstumsraten im Land. Was vor zehn Jahren mit einem Umsatz von zehn Millionen Dollar begann, hat sich atemberaubend entwickelt. Im vergangenen Jahr wurden bereits für 480 Millionen Dollar Software-Programme exportiert, für 1997 ist die erste Milliarde angepeilt. "Wenn die so weitermachen", sagt Michael Klein von IBM-Indien, "dann sind sie für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre unschlagbar."

Den Aufstieg zur Software-Supermacht stellt Fariq C. Kohli, der Präsident von Nasscom, seiner Branche in Aussicht. "Der Markt für Informationstechnologie wird in Kürze eine Größenordnung von einer Billion Dollar haben, davon nehmen wir uns einen gehörigen Brocken." Wie kein anderes Land hat Indien von der Informationsrevolution profitiert und verkauft nun intelligente Dienstleistungen in die ganze Welt - unbehindert von technischen Widrigkeiten, wie zum Beispiel dem desolaten indischen Telephonnetz, das für tausend Einwohner ganze sechs Apparate bereithält.