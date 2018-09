Es ist leider wahr: Der Amtsantritt des neuen französischen Präsidenten liegt schon eine Weile zurück. Unsere verspätete Reaktion hat damit zu tun, daß wir, zutiefst beeindruckt von Monsieur Chiracs Ankündigung, französische Minister würden künftig vor roten Ampeln halten, diesem Vorsatz selber Folge leisteten und also den Manuskriptschluß der aktuellen Ausgabe versäumten.

Was auch sein Gutes hat. Denn die Tatsache, daß Chirac seine Minister zu einer Gesetzestreue anhält, die der einfache Bürger des Landes weder aufbringen möchte noch sollte, weil sonst der Verkehr, dessen Funktionieren auf der Nichteinhaltung von Regeln beruht, vollends zusammenbräche, will in Ruhe bedacht sein.

In Festtagsreden und an Stammtischen ist gern die Rede davon, Politiker müßten für die Bürger (oder Lehrer für die Schüler oder Priester für die Gläubigen) Vorbild sein. Fataler Gedanke! Liegt nicht die schönste Freiheit der westlichen Welt in der Wahl zwischen Gehorsam und Neigung? Dem Katholiken, der seinen Pfarrer bei der Haushälterin gut aufgehoben weiß, fällt der Seitensprung leichter. Unterläßt er ihn, hat er das Recht, sich dem Pfarrer überlegen zu fühlen, was ja auch ein gutes Gefühl ist.

Der tadelnswerte Vorgesetzte ist immer ein Gewinn, während der moralisch unangreifbare nichts als Langeweile und Verdruß bereitet. Was werden nun die Franzosen denken, wenn sie bei Rot die Kreuzung passieren? Werden sie Mitleid mit ihren Ministern empfinden, die einstmals mit Blaulicht und Eskorte über die Avenuen preschten? Werden sie den Terror der Tugend zu fürchten beginnen?

Es ist zum deutschen Beispiel völlig klar, daß ein Mann wie Möllemann, der wahrscheinlich gar nicht weiß, was eine rote Ampel ist, für das Selbstwertgefühl des Bürgers in diesem Lande unendlich viel mehr getan hat als, sagen wir, Herr Scharping, der ja nicht mal bei Grün Lust hat zu fahren. Und lehrt uns nicht die Moraltheologie, daß derjenige, der ein Gesetz aus innerstem Wollen befolgt, dem Herrn wohlgefälliger ist als der, der eine Übertretung nur wegen befürchteter Nachteile unterläßt? So gesehen ist die rote Ampel das argumentum crucis der westlichen Wertegemeinschaft, denn Freiheit ist immer auch die Freiheit der bei Rot Fahrenden (Rosa Luxemburg). Kurz: Chut up Chirac!