Einerseits ist Alkoholismus ja nichts weiter als eine Krankheit wie andere auch. Andererseits ist, um mit Hölderlin zu reden, "trunken" der genuine Zustand des Künstlers und seiner menschlichen Gegenstände. Haben doch die von Liebe, Abscheu, Pils und Korn Erfüllten ofteinfach weniger Hemmungen, sind mehr bei sich, deshalb lustiger und manchmal auch weiser als nüchterne Bürovorsteher oder Berufskabarettisten. Darum sei hier ein gesundheitspolitisch unakzeptables, ästhetisch aber hochprozentiges Büchlein be- und verschrieben. Voller leerer Flaschen, Tresenstammkunden und Katerstimmung (die ja auch derjenige kennt, der nie betrunken war). Aber auch Joschka Fischer kommt vor und Samuel Beckett im Kampf mit seinen Geschöpfen Molloy, Murphy & Co., die nicht länger Gegenstand so mieser Geschichten sein wollen. Kurzum: ein Cartoon-Buch, ein hübsch gestricheltes, gepunktetes und aquarelliertes Kompendium der Welt jenseits aller Vorabendserienseligkeit, zusammengestellt von OL, bürgerlich Olaf Schwarzbach, der seit 1990 die Leser diverser Stadtzeitschriften und Satireblätter mit seiner Sicht der blödsinnigen Dinge bedrängt.

OLs Cartoons und Kurzcomics sind ebenso zeitlos wie aktuell: "Angst essen Käse auf" kann man immer sagen, und Faßbinder wäre gerade eben fünfzig geworden. Subtil sind die Witze des gelernten Beton-Facharbeiters eher selten. Wie sollten sie auch, sind doch seine Figuren, selbst wenn sie eine Brille tragen, augenlos und somit blind. Finger haben sie auch keine, sondern Hände wie Spachtel, fürs Grobe gemacht also. Dazu kommen Gesichter, die im wesentlichen aus Oberkiefer bestehen, einer mit wenigen Zähnen bestückten Kauleiste, unter der es dann herausbrabbelt: ewig Ungültiges über Sodomie, Blasphemie, Nihilismus und andere Fährnisse des Alltags.

Vollständig neu sind OLs satirische Tricks natürlich nicht. Da werden Metaphern und öffentliche Bekanntmachungen beim Wort genommen wie der pädagogisch wertvoll gemeinte Hinweis: "Wir verlasen die Toilette wie wir sie vorzufinden wünschen." OL zeigt auf den Punkt Fliegendreck genau, was passiert, wenn jedermann aus einem öffentlichen sein Wunsch-WC macht. Auch die Entlarvung des Betroffenheitsjargons kennt man ja, freut sich aber immer noch, ist doch dieser Weinerlichkeits-Diskurs so geheimnisvoll und unausrottbar wie das Ebola-Virus. Und dann ist da noch die Abteilung gezeichnete Linguistik, Philosophieren über kleinste bedeutungstragende Einheiten, also den Unterschied zwischen Buch und Bauch, Satie und Satiere.

Jetzt wäre es an der Zeit, darauf hinzuweisen, daß all die Pietät- und Geschmacklosigkeiten, die Witze über Ge- und Verbrechen gar nicht so zynisch gemeint sind, wie sie daherkommen. OLs Kreaturen stapfen ja auch nicht selbstbewußt herum, sondern stolpern auf strichdünnen Beinchen durch Konstellationen, für die sie nichts können und die sie noch weniger verstehen. Ein bißchen kathartisch soll das schon wirken, Furcht und Mitleid, der alte Tragödientrick. Der Cartoon als homöopathisches Mittel: similia similibus curantur, Gleiches mit Gleichem - nicht vergelten, sondern heilen. Also: Häßliche, politisch unkorrekte Witze entlarven bloß die fehlende Ästhetik der Welt, in der wir als Autonome, Kommissare oder verhinderte Westernhelden leben, wo Pickel, fettige Haare, Volltrunkene und Besserwisser alltäglich sind. Weshalb Max Goldt, der zu diesem Bändchen ein Vorwort geschrieben hat, seinen Freund OL unter anderem auch die "Regine Hildebrandt des Filzstifts" nennt.

Aber da das Gewissen solcherart und sozialdemokratisch beruhigt werden kann, dürfen wir auch zugeben, daß die besten Geschichten die sind, die den deutschen Cartoon der letzten Jahre insgesamt so betrachtenswert machen: die ohne Sinn. Wenn alles schon erklärt ist, darf einen auch mal das Unerklärliche hinanziehen. Zum Beispiel OLs Geschichtsschreibung von so weit unten, daß sie mit dem Weltlauf nichts mehr zu tun hat: "Wie der Dom Sand Lorenzo in Florenz entstanden ist", wo sich bekanntlich am K-Freitag Nonnen und Mönche zum Schweinebratenessen treffen. Oder die Mär vom Fisch Günther, dem es dereinst gefiel, "sich den Schwanz tätowieren zu lassen . . ."

Bleibt noch zu sagen, daß die Farbgebung der bunten Bilder sehr geschmackvoll, in ihrer Zartheit und geschickten Begrenzung durch schwarze Linien irgendwo zwischen Paul Klee und Lyonel Feininger anzusiedeln und damit durchaus künstlerisch wertvoll ist. Und die Texte von OL, diesem Helge Schneider des Aquarellmarderhaarpinsels, sind immer gut zu entziffern, auch wenn seine steile Handschrift gelegentlich an die Spur eines Schuhschnabels im Schnee erinnert. Aber ein Herz für seltene Schreitvögel ist ja im deutschen Gegenwartsschrifttum eher selten und deshalb sehr zu begrüßen.

