Die Sozialhilfe bereitet nicht nur den Deutschen Probleme. Die neue, republikanische Mehrheit im amerikanischen Repräsentantenhaus fordert Kürzungen von 47 Milliarden Dollar in fünf Jahren. Die Sozialhilfe, so ein Abgeordneter, sei wie das Füttern von Krokodilen: Nie könnten die Empfänger genug kriegen.

Die jetzige Reformdebatte in Deutschland, ausgelöst 1994 durch die Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl und nun fortgeführt durch die Arbeiten an einem Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Horst Seehofer, könnte auf eine große Fürsorgereform hinauslaufen, ähnlich wie die Einführung der modernen Sozialhilfe 1962 und die Reform von 1974. Wenig beachtet war die Sozialhilfe allerdings schon 1993 Gegenstand spürbarer Einschnitte im Zeichen der "Sozialunion in Deutschland" und der Verteidigung des "Standorts Deutschland". Bis 1996 sind die Sozialhilfesätze "gedeckelt" - ohne jeden Bezug auf ein bedarfsbezogenes Existenzminimum.

Die Masse der Sozialhilfeausgaben, nämlich 31 von 49 Milliarden Mark (1993), entfällt auf "Hilfen in besonderen Lebenslagen", vor allem für Pflegebedürftige (16 Milliarden Mark) und Behinderte (11 Milliarden Mark), die meist in Heimen leben. Hier sind Mißbrauch und mangelnder Lohnabstand kein Thema. Die ganze Diskussion bezieht sich nur auf die "Hilfe zum Lebensunterhalt", auf monatliche Unterhalts- und Mietzahlungen an Menschen außerhalb von Anstalten, deren Einkommen unter dem Existenzminimum liegt. Sie kosten im Jahr 16 Milliarden Mark. Zum Vergleich: Die Familienzuschläge in der Beamtenversorgung machen 13, die Leistungen an Kriegsopfer 15 Milliarden Mark aus.

Wer Hilfe zum Lebensunterhalt bekommt, kann in den meisten Fällen gar nicht selbst Geld verdienen: 35 Prozent sind Kinder und Jugendliche unter achtzehn Jahren, 6 Prozent haben das Rentenalter erreicht oder überschritten, etwa 18 Prozent sind alleinerziehend (1992). Nur bei etwa einem Drittel der Empfänger ist Arbeitslosigkeit Hauptursache des Bezugs. Unsere Langzeitstudie zeigt wider alle Erwartung: Gerade diese Empfänger verlassen die Sozialhilfe besonders schnell (siehe ZEIT Nr. 47/1994). Nur Arbeitslose mit Mehrfachbelastung etwa durch Krankheit oder familiäre Probleme bleiben häufig länger in der Sozialhilfe.

Wo liegen also die Probleme? In der Diskussion werden neben dem Ausgabenanstieg vor allem negative Auswirkungen der Sozialhilfe auf den Arbeitsmarkt genannt, verbunden mit dem Vorwurf des Mißbrauchs von Leistungen. Auch hier zeigen Langzeitstudien: Sozialhilfebezug macht in aller Regel nicht abhängig. Das Beispiel der Vereinigten Staaten zeigt sogar, daß ein nach unseren Maßstäben barbarisches Sozialhilfesystem zu längeren, nicht kürzeren Bezugszeiten führen kann. Auch der Leistungsmißbrauch dürfte eher begrenzt sein, erreicht jedenfalls bei weitem nicht den Umfang von Steuerhinterziehung.

Dennoch wirft die rasante Ausgabendynamik - weniger die absolute Höhe der Ausgaben - seit den siebziger Jahren Probleme für den Sozialstaat auf. Der Anteil am Sozialbudget ist von 2 Prozent im Jahre 1970 auf 4,5 Prozent 1993 gestiegen. Da die Sozialhilfe vom Bund gesetzlich geregelt, aber von Kommunen und Ländern finanziert wird, gerät die Rollenverteilung im Bundesstaat so aus dem Gleichgewicht.

Der Anteil der Sozialhilfeempfänger an der Bevölkerung hat sich seit 1970 vervierfacht - von 1,2 Prozent auf 4,8 Prozent im Jahre 1993. Offenbar haben sich die Lebensverhältnisse geändert: Die Möglichkeit, eigenständig das Dasein zu sichern, hat sich verschlechtert, und zwar nicht nur für Randgruppen, sondern auch für sozial unauffällige Bürger, die ehedem als gesichert galten.