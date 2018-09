Inhalt Seite 1 — Famoser Rahmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZDF, Samstag, 27. Mai:

"Verliebte Feinde"

Eine gute Komödie erkennt man unter anderem daran, daß mindestens eine Nebenfigur zu großem Leben erwacht, obwohl sie (Nebenfigur!) ja nur hin und wieder im Bild ist. Wer Joachim Kemmer als schwulen Barmann in "Verliebte Feinde" nicht ins Herz schließen konnte, hat kein Talent zum Zuschauer. Wie dieser Gastronom die Augen rollte, mit dem Handtuch wedelte, seine Stammgäste tröstete - das war so wunderschön, daß man eingestehen muß: So ganz schlecht kann die Komödie "Verliebte Feinde" nicht gewesen sein.

Obwohl . . . Es ist schon ein Kreuz mit den Klischees. Man braucht sie, aber man kann sie - als Zuschauer - nun wirklich bald nicht mehr ertragen. Am schlimmsten sind übrigens die jüngeren, noch nicht richtig durchgegorenen Klischees, denen man ihren Kampf um die Interpretationsmacht noch anmerkt. Die alten, gut abgelagerten Klischees - wie zum Beispiel: Frauen gehören ins Haus, und Männer wollen mit ihnen dort immer nur das eine tun - haben längst Selbstironie angesetzt und sind deshalb brauchbar. Aber die grünen Klischees sind wirklich schwer verdaulich. Wie zum Beispiel das mit dem Banker: daß er feinstes Tuch trägt und als Junge Räuber werden wollte; und das mit der Boulevard-Journalistin: daß sie auf hohen Hacken über Leichen schreitet, die sie selber geschminkt hat, und niemals ohne Mini-Rekorder zum Rendezvous erscheint . . . Man hat das alles schon zu oft mitgemacht, um nicht zu wissen: das sind fixe Ideen.

Die Redakteure, Produzenten und Drehbuchschreiber haben sich darauf geeinigt, die Dinge so zu sehen, damit sie - so ist's rationeller - stets dieselben Typen und Dialogpassagen verwenden können.

Daß die Wirklichkeit vor allem mit frischen Klischees auf Dauerkriegsfuß steht, ist denen da oben egal. Sie spekulieren einfach darauf, daß ihre fixen Ideen irgendwann alt, mächtig und überzeugend sein werden - wie ein Winzer, der große Weine in unreifem Zustand verkauft und weiß, daß seine Kunden warten können.

So litten auch die "Verliebten Feinde" an den üblichen Klischee-Tücken, lieferten aber Joachim Kemmers Barmann einen famosen Rahmen und erzählten ihre Geschichte um einen zwielichtigen Banker und eine kämpferische Boulevard-Journalistin durchaus mit Tempo und Mut zur Kurve, in der Übersicht und Plausibilität schon mal verlorengingen. Egal.