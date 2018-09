Inhalt Seite 1 — "Die SPD muß nein sagen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Die SPD, die ja die Regierung "jagen" und ablösen möchte, befindet sich im Streit um Bosnien, Blauhelme und Bundeswehr unverändert in der Defensive und dividiert sich darüber auseinander. Was macht es so schwer, den Spieß einmal umzudrehen und offensiv ein außen- und sicherheitspolitisches Konzept zu umreißen, das künftige Blauhelmeinsätze deutscher Soldaten mit weitreichenden Befugnissen enthält?

Oskar Lafontaine: Die SPD befindet sich deshalb in der Defensive, weil einzelne Bundestagsabgeordnete die mit großer Mehrheit beschlossene Politik der SPD nicht vertreten. Unser sicherheitspolitisches Konzept ist klar. Wir setzen nicht auf militärische Aktionen. Wir setzen auf Gewaltverzicht, Zusammenarbeit und Verhandlungen. Wir sind gegen Kampfeinsätze der Bundeswehr außerhalb des Nato-Vertragsgebietes und für Blauhelmeinsätze im Rahmen der Uno.

ZEIT: Was haben Sie die drei Jahre Krieg am Balkan diesbezüglich gelehrt - daß die Politik der Zurückhaltung gescheitert sei und das Denken in militärischen Kategorien auch für uns Deutsche selbstverständlicher werden müsse? Oder daß Europa und die Völkergemeinschaft Zurückhaltung noch stärker zum Prinzip machen müßten?

Lafontaine: Die drei Jahre Krieg am Balkan haben uns gelehrt: Wir brauchen langfristige Konzepte zur Erhaltung des Friedens. Die Anerkennung der jugoslawischen Teilstaaten war ein großer Fehler. Die Entsendung von Blauhelmen ist dann ein Fehler, wenn die entsendenden Staaten völlig unterschiedliche Absichten verfolgen. Erst recht ist es unsinnig, die Nato zu einem verlängerten Arm der Uno machen zu wollen. Kurz gesagt: Es gab nur Aktionismus ohne Konzept.

ZEIT: Anfangs wollte die Regierung lediglich den Abzug der Unprofor-Truppen mit Bundeswehrsoldaten unterstützen. Jetzt erklärt sie sich auch zur Hilfe bei der sogenannten Umgruppierung - also der Konzentration der Blauhelme auf wenige Orte in Bosnien - bereit. Wenn Sie regierten, würden Sie dann anders entscheiden?

Lafontaine: Die SPD bliebe auch dann bei ihrem Nein zu Kampfeinsätzen außerhalb des Nato-Vertragsgebiets, wenn die Bundesregierung zur Mehrheit im Bundestag auf unsere Stimmen angewiesen wäre. Es geht nicht zuerst um den Schutz der UN-Truppen, sondern um den Schutz der Zivilbevölkerung durch die UN-Truppen. Wenn jetzt durch Umgruppierung der Blauhelme der Schutz der Zivilbevölkerung leidet und Truppen angefordert werden, um die Blauhelme zu schützen, dann ist das ein weiterer Beweis dafür, daß die beteiligten Staaten konzeptionslos handeln.

ZEIT: Wer sich entscheidet, die Blauhelme in Bosnien zu belassen, entscheidet der sich nicht für eine Intensivierung des Militäreinsatzes?