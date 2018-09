Inhalt Seite 1 — Halbherzig offen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ahnungslos biß die siebzehnjährige Sarah Redding aus Ash bei London im Schnellrestaurant in ihren Zitronen-Pie. Wenige Minuten später setzten Atemnot und Erbrechen ein. Die Friseurin schaffte es noch bis zu ihrer Mutter nach Hause, wo sie bewußtlos zusammenbrach. Kurz darauf war sie tot - gestorben am Schock infolge einer Allergie auf Erdnußprotein, das dem Fertigdessert zugesetzt war.

Das Schlimmste daran: "Sarah wußte um ihre Erdnußallergie und hat deshalb solche Produkte vermieden", sagt ihr Vater, der Journalist David Redding. Doch auf der Dessertpackung war die hochallergene Zutat - geringe Mengen sind in der EU nicht deklarationspflichtig - mit keinem Wort erwähnt.

Aufgerüttelt durch Unglücksfälle wie diesen, hat die Europäische Union jetzt ein aufwendiges Projekt gestartet: Im European Food Intolerance Databanks-Projekt (EFID) sollen in speziellen Datenbanken Nahrungsmittel aus dem Supermarkt bis 1996 umfassend nach ihrer jeweiligen Allergenfreiheit aufgelistet und als Einkaufshilfe den Betroffenen zugänglich gemacht werden. Dreizehn europäische Staaten, darunter die Bundesrepublik, sind seit vergangenem Jahr mit der Aufstellung dieser nationalen Allergenregister befaßt.

Höchste Zeit, sagen Betroffene. Denn für die rund sechs Millionen Nahrungsmittelallergiker allein in Deutschland - Tendenz steigend - gleicht das tägliche Essen vielfach einem Vabanquespiel, so der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB). Schuld daran ist die mangelhafte Deklaration von Lebensmitteln. Nach EU-Recht müssen etwa Zutaten, deren Anteil weniger als 25 Prozent am Endprodukt ausmacht, hinsichtlich ihrer Zusammensetzung nicht deklariert werden - etwa die Fruchtzubereitung im Joghurt oder die Gewürzmischung in der Tütensuppe.

Dabei reicht bei manchen Allergikern schon der Geruch bestimmter Substanzen, um eine allergische Reaktion auszulösen. Durchfall, Koliken, Fließschnupfen, Hautreizungen oder Husten bis hin zu Asthma gehören zu den häufigsten Symptomen. Allergische Schocks mit Todesfolge sind zwar selten, aber kommen vor. Die lange Liste der allergenen Substanzen variiert nach Lebensalter. Während Kinder vor allem auf tierische Produkte wie Kuhmilch und Hühnerei reagieren, nehmen erwachsene Allergiker zumeist Pflanzliches übel: Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte wie Soja und Erdnuß, Gemüse, Gewürze, Getreide.

Das größte Risiko stellen "versteckte" Allergene in Fertigprodukten dar. Bei zahlreichen zusammengesetzten Produkten der Lebensmittelindustrie bleibt mangels präziser Deklaration vieles im unklaren. "Welcher Allergiker weiß denn schon, ob der Emulgator Lecithin im Schokoriegel oder in der Backmischung aus Soja oder Erdnuß gewonnen wurde", fragt der Berliner Lebensmittelchemiker und Allergie-Experte Stefan Vieths:

Daß der Fruchtanteil im Joghurt den allergenähnlichen Konservierungsstoff Benzoesäure enthält? Oder der sommerliche Campari beziehungsweise der teure Rotwein mit allergenem Hühnereiweiß geklärt wurde?