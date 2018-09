Europas Verbraucher sind vom Regen unter die Traufe gekommen. Eine Sperrminorität, darunter auch die Deutschen, lehnte am Dienstag im Ministerrat den vorliegenden Entwurf einer Verordnung über die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel ab. Damit ist zwar der industriefreundliche Vorschlag der Franzosen gescheitert, nach dem nur wenige, durch die Gentechnik "erheblich" veränderte Produkte hätten gekennzeichnet werden müssen. Doch nun bleibt das heikle Problem bis auf weiteres ganz ungeregelt.

Der Vorschlag der französischen Präsidentschaft war aus Sicht der Konsumenten tatsächlich unannehmbar. Er hätte ihnen kaum nennenswerte Aufklärung über die umstrittenen Produkte gebracht und die Gentechnik so durch die Hintertür auf die Märkte gebracht. Doch durch das Veto haben die Verbraucher fürs erste noch mehr Nachteile. Die Hersteller warten schließlich nicht, bis sich die EU in ferner Zukunft einigt. Die ersten Produkte aus gentechnisch veränderten Pflanzen sind in Großbritannien bereits angemeldet. Im Winter soll etwa Mark aus Gentech-Tomaten dort erstmals in den Supermärkten stehen und kann dann auch, mangels einer entsprechenden Verordnung, in Deutschland inkognito verkauft werden.

Pech für die Verbraucher. Sie sind das Opfer der Brüsseler Uneinigkeit.