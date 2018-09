Dieselmotoren gelten als genügsam. In der Tat schlucken sie bei gleicher Leistung fünfzehn bis zwanzig Prozent weniger Sprit als Benzinmotoren. Sollte sich also, wer ökologisch denkt, aber auf ein Auto dennoch nicht verzichten mag, einen Selbstzünder zulegen? Keineswegs, meint das Umweltbundesamt. Denn der Dieselruß, der unweigerlich dem Auspuff entströmt, sei krebserregend.

Zwar wirkt auch Benzol, das Benzinmotoren in die Luft pusten, karzinogen. Doch stuft die Berliner Behörde das krebserzeugende Potential von Dieselmotoren dreizehnmal so hoch ein wie das von Benzinern mit geregeltem Dreiwegekatalysator.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) widerspricht: Das Umweltbundesamt betreibe Panikmache und schüre mit "einseitigen Aussagen eine Anti-Auto-Stimmung". Neue wissenschaftliche Untersuchungen entlasteten den Diesel sogar. Sie entpuppen sich jedoch bei näherem Hinsehen als Literaturstudien, die keine eigenen Befunde präsentieren, sondern nur seit Jahren bekannte Arbeiten interpretieren und bewerten.

Der Krebsverdacht nährt sich vor allem aus Tierversuchen: Ratten bekamen, nachdem sie Dieselruß inhaliert hatten, vermehrt Lungenkrebs. Hamster wiederum nicht; der Syrische Goldhamster, der in Experimenten üblicherweise verwendet wird, zeigt sich aber auch gegen eine Reihe anderer Stoffe wie zum Beispiel Asbest oder Nikotin erstaunlich widerstandsfähig. Die Resultate bei Mäusen sind nicht ganz eindeutig, doch scheint auch ihnen Dieselruß wenig anhaben zu können. Auf Ratten wirkt Ruß indes sogar stärker krebserregend als Benzol, dessen karzinogene Wirkung unumstritten ist. Epidemiologische Studien über Arbeiter, die täglich mit benzolhaltigen Klebstoffen hantiert hatten, haben sie eindeutig bewiesen.

Hugo Rüdiger von der Universität Wien monierte bei einem "Presseworkshop" des VDA im März, die Ratten hätten in den Versuchen ungleich mehr Dieselruß eingeatmet, als selbst bei größtem Stau in der Luft schwebe. Die Nagetiere mußten etwa fünfzigmal soviel Ruß aushalten wie Menschen an einer vielbefahrenen Straße. Das habe den "Reinigungsmechanismus der Lunge überfordert", kritisierte Rüdiger. Die Rußpartikel reicherten sich nur bei extrem hohen Dosen im Atmungsorgan an, führten dann zu Entzündungen und letztlich zu Tumoren. Indessen sind in Tierexperimenten höhere Konzentrationen durchaus üblich. Ratten leben gar nicht lange genug, um wie Menschen über Jahrzehnte hinweg Geschwüre entwickeln zu können. Zudem lieferten die Experimente keinen Hinweis auf einen Schwellenwert, unterhalb dessen Dieselruß als harmlos gelten könnte. Dennoch ist Rüdigers Hypothese nicht auszuschließen. Denn auf welche Weise Ruß - zumindest bei Ratten - Krebs erzeugt, ist unbekannt.

Die wenige zehntausendstel Millimeter großen Rußpartikel haben Kerne aus Kohlenstoff, an denen organische Stoffe, unter anderem die krebserzeugenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH), kleben. Synthetisch hergestellte Rußkerne ohne solche Anhaftungen sorgten aber für ebenso viele Tumoren bei den Nagern. Um die gleiche Krebsrate mit den PAH, allein zu erzielen, wären tausendfach höhere Konzentrationen nötig. Mithin sind nicht die PAH sondern die Kohlenstoffkerne die Hauptverdächtigen. Sie sind klein genug, um durch die engsten Ritzen zu schlüpfen. Wer an einer befahrenen

Straße wohnt, dem hilft es deshalb nicht viel, die Fenster geschlossen zu halten, zumindest, wenn diese nicht hermetisch dicht sind. Zwar gibt es bisher keine Messungen über Dieselruß in Wohnungen. Doch wurden früher, als noch verbleites Benzin aus den Zapfhähnen strömte, an Hauptverkehrsstraßen im Haus ähnlich hohe Bleikonzentrationen ermittelt wie draußen.