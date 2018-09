Seit einigen Jahren bemühen sich Frauenrechtlerinnen darum, Frauen, die lebensbedrohlicher Gewalt ausgesetzt sind, das Recht auf Asyl zu verschaffen. Man denke an Bosnien, wo Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird, an Länder in Afrika, wo junge Mädchen durch Klitorisbeschneidung schrecklich verstümmelt werden, an Algerien, wo es tödlich enden kann, keinen Schleier zu tragen. Gender persecution, Verfolgung auf Grund des Geschlechts, hat Kanada vor zwei Jahren schon als Politikum anerkannt und mittlerweile 195 Frauen Asyl gewährt.

Jetzt zieht Amerika nach: Asyl bekommen eine Haitianerin, Anhängerin von Aristide, die von Soldaten geschlagen und vergewaltigt worden ist, und eine Jordanierin, die jahrzehntelang von ihrem Ehemann schwer mißhandelt wurde und die in einer Gesellschaft, die Frauen keinerlei Rechte gewährt oder Schutz bietet, nicht mehr leben konnte. Die Einwanderungsbehörden folgen mit neuen Richtlinien.

Eine gute Botschaft, die ein bißchen mehr Aufklärung, ein wenig mehr Menschlichkeit in die Welt bringt. Die gewaltsame Demütigung von Frauen ist weder Privatsache noch kulturelles Privileg.