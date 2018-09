Inhalt Seite 1 — Lieber Jim, wir kaufen Dich! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn ein großer Fisch einen kleinen schluckt, ist das zumindest eine "unfreundliche Übernahme": Es nährt den Großen und läßt dem Kleinen wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Auch die Computerbranche kennt diese Form der Nahrungsaufnahme. Sie vermeidet nur gerne solch brutalen Ausdrücke. So spricht man im Zusammenhang mit dem 3,3-Milliarden-Dollar-Angebot, das IBM dem Softwarehaus Lotus machte, nur von einer "freundschaftlichen Offerte". Um diese Summe will IBM 55 Millionen Lotus-Aktien kaufen (die ZEIT berichtete).

Fünf Minuten bevor er diese Kriegsstrategie der Presse präsentierte, rief IBM-Chef Lou Gerstner den Lotus-Chef Jim Manzi an und erzählte ihm von seinem tollen Angebot. Die Presse erhielt einen offenen Brief, der zur selben Zeit im Internet publiziert wurde (http://www.ibm.com): "Lieber Jim", heißt es da an die Adresse des Lotus-Chefs, "wir respektieren die Kreativität und den Unternehmensgeist, mit dem Lotus gewachsen ist. Wir wollen das nicht ändern." Worauf Lotus postwendend, aber nichtssagend antwortete (http://www.lotus.com).

Ändern will IBM nur die Machtverhältnisse, weil es ein Produkt von Lotus gibt, dem alle Welt eine sagenhafte Zukunft prophezeit: Lotus Notes. Dieses Notes ist eine Groupware, also ein Programm, das die Arbeit von Teams koordiniert. Mit seiner Hilfe werden alle Teilnehmer zugleich über den Fortgang, die Ergebnisse und Planungen des Projekts informiert. Dabei ist es unerheblich, wo sich die einzelnen Personen befinden: Notes "repliziert" seine Datenbank rund um den Globus und achtet darauf, daß kein Unbefugter an die Daten kommt. Notes ist somit das vielzitierte schlanke Management in Softwareform, bestens geeignet, veraltete IBM-Software wie OfficeVision abzulösen.

Aufgrund seiner geschlossenen Funktionsweise ist Notes das exakte Gegenstück zum offenen Internet, als dessen kommerzieller Konkurrent es antritt. Sollte der Plan vieler Firmen scheitern, das Internet zu kommerzialisieren, steht Notes um so besser da.

Die rosige Zukunft von Notes kontrastiert stark mit dessen tiefroter Vergangenheit. Bis vor kurzem schrieb es Verluste, nur 200 Millionen Dollar konnte Lotus in sieben Jahren mit ihm erwirtschaften. Es wird von 1,75 Millionen Anwendern genutzt, verdiente also spärliche 114 Dollar pro Arbeitsplatz - selbst das integrierte Programmpaket Symphony brachte als "Mißerfolg" (Lotus) in drei Jahren mehr Geld als Notes.

Für IBM ist jetzt allerhöchste Notes-Zeit, denn das Programm steht im Zentrum vieler Neuerungen: der Telephonriese AT & T steht kurz vor der Freischaltung eines weltweiten Datennetzes, das speziell für Notes konstruiert wurde; Kunden wie Andersen Consulting, Compaq und Debis (Daimler Benz) starteten bereits ihre Testläufe. Der Konkurrent von Notes, der Exchange Server von Microsoft, ist immer noch nicht in Sicht, wiewohl seit über drei Jahren angekündigt. Und zudem wird Notes gemeinsam mit der Firmenvariante des IBM-Betriebssystems (OS/2 Connect) ausgeliefert.

Hinter Notes steht ein Mann: Ray Ozzie. Mit Notes verwirklichte er hartnäckig seinen Jugendtraum: die PC-gerechte Umsetzung von Plato, einer Erziehungssoftware im Stil der alten Hellenen. Jeder soll am Terminal frei seine Ideen äußern und dann jederzeit verfolgen können, was andere dazu meinen. Entwickelt wurde Plato an der Universität von Illinois, Student Ozzie werkelte als Systemprogrammierer mit. Später wandte er alle möglichen Tricks an, um mit Plato in Verbindung zu bleiben. So ließ er sich von seinem neuen Arbeitgeber Lotus garantieren, daß die Firma seine platonische Vision unterstützen und verkaufen würde.