BERLIN. - ". . . Im Ostteil der Stadt wird die Rückbenennung vieler Straßen als notwendig erachtet. Auch im Westteil sollten wir über Rückbenennungen nachdenken. Mit dem ,Belle-Alliance-Platz` könnte der geeignete Anfang gemacht werden. Es gibt zwar eine Anzahl von Straßennamen, die an die Freiheitskriege erinnern: Tauentzienstraße, Nollendorfplatz, Katzbachstraße, Großgörschenstraße, Kaubstraße und andere, aber kein Platz hat von seiner Lage her die Symbolkraft des ,Belle-Alliance-Platzes`. Auch in London erinnert man sich an Waterloo, die englische Bezeichnung der Schlacht bei Belle Alliance, und an die Seeschlacht von Trafalgar.

Deutschland als Verbündeter im Kreis der europäischen Mächte gegen einen Eroberer, wir haben Grund dazu, uns heute daran zu erinnern. Herr Ignaz Bubis hätte keinen Anlaß, in der Rückbenennung rechtsextreme Tendenzen zu vermuten, denn nur ein Jahr nach der Verkündung der preußischen Gesetze zur Judenemanzipation folgten dem Aufruf des preußischen Königs ,An mein Volk` am 17. März 1813 Hunderte von jungen jüdischen Freiwilligen, die ,nicht aufhören wollten, Preußen und Deutsche zu sein`. Viele, sehr viele haben ihren Einsatz mit dem Leben bezahlt. Und bei der Spendenbereitschaft ,Gold gab ich für Eisen` standen die Juden in der vorderen Reihe.

Und letztens bedeutete der ,Belle-Alliance-Platz` ein Stück Ur-Berlin. Viele der älteren Berliner werden sich noch an die Bus- oder U-Bahnschaffner erinnern, die mit unnachahmlichem Berliner Jargon bei dieser Haltestelle ,Bellajans-Platz` riefen."

Ehrhardt Bödecker, in einem Offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister von Berlin