Die Autorin hat recht: "In kaum einem anderen Feld der Politik klaffen Anspruch und Realität so weit auseinander wie bei der Entwicklungspolitik." Doch sie zieht hieraus die falsche Konsequenz, wenn sie dem zuständigen Bundesminister empfiehlt, seine Kompetenzen zu erweitern und mehr Budgetmittel zu fordern.

Nein, daran liegt es nicht. Mehr Geld und mehr Kompetenzen würden die Misere des Ministers nur vergrößern. Mehr Bescheidenheit ist angesagt. Der Anspruch, "Entwicklung" produzieren zu können, war zu hoch gehängt. Der Minister "für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung" sollte den Begriff "Entwicklung", mit dem er sein Ministerium erst 1993 geschmückt hat, wieder aus seinem Titel streichen.

Jürgen Doetinchem, Kronberg

Während Hunderte von Milliarden Finanztransfer als Entwicklungshilfe für die neuen Bundesländer ohne weiteres möglich sind, wird für den Rest der (armen) Welt am Etat des BMZ in Höhe von circa acht Milliarden Mark jährlich herumgekürzt. Ansonsten macht jedes Ressort weiter wie bisher, und zwar unter weitestgehender Ignoranz dessen, was der BMZ und andere - internationale - Spezialisten an Konzepten und Sollvorstellungen beisteuern. Von der Nord-Süd-Kommission bis zum Club of Rome oder den immer aufwendigeren UN-Konferenzen wird alles Notwendige gesagt, um dann in der Versenkung zu verschwinden.

Eines der wesentlichen - und richtigen - Motive bei der langwierigen und schwierigen Geburt des BMZ (das sich übrigens die anderen reichen Industrienationen in vergleichbarer Form nicht leisten) war nämlich, daß das BMZ die damals - nur eben heute nicht - durchaus vorhandenen entwicklungspolitischen Konzepte und Programme der anderen Ressorts wegen ihrer Widersprüchlichkeit und Inkompetenz zu prüfen, koordinieren und außerdem mit dem nötigen entwicklungspolitischen Sachverstand zu versehen h atte. So hätte ernsthafte Entwicklungspolitik durchaus entstehen und international mehr Wirkung erzielt werden können.

Hans-Peter Paulenz, Manila (Philippinen)