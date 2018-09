Lesen und Reisen

Vor dem Fall der Mauer gab es ein westliches und ein östliches Berlin, und beide behaupteten auf ihre Art, ein eigenes Zentrum zu besitzen. In den Berlin-Führern der 750-Jahr-Feier wurde kaum ein Blick auf die jeweils andere Seite geworfen, und sie waren somit schnell veraltet. Jetzt entdeckt man wieder die geographische und historische Mitte der Stadt, die lange Zeit im Dornröschenschlaf deutsch-deutscher Trennungen gelegen hatte. Und man entdeckt das Umland, das zwangsweise so lange von der Ausflugs- und Reiselust verschont geblieben war.

Diesem Umstand werden einige der unlängst erschienenen Berlin-Bücher und -Reiseführer gerecht. Allen voran Friedrich Dieckmanns "Wege durch Mitte - Stadterfahrungen", eine Sammlung von Essays, in denen der Autor durch seinen einstmaligen Ostberliner Bezirk Mitte streift, auf Zerstörtes und Verstecktes weist oder auf die (Bau-)Sünden der Vergangenheit und der Gegenwart. Dieckmann begreift die alte und neue Mitte Berlins als das historische Zentrum der Stadt, das mithin für ihn auch mit der kulturellen und architektonischen Mitte Preußens zusammenfällt.

Die Museumsinsel ist für Dieckmann die zentrale Achse der Stadt, und er führt den Leser über Haupt- und Nebenwege immer wieder darauf zurück. Anlaß für seine essayistischen Gänge sind die Diskussionen um die zukünftige Gestaltung dieser Mitte, etwa den umstrittenen Abriß des Palastes der Republik oder den Wiederaufbau des alten Stadtschlosses.

Auch Wilfried Rott beginnt bemerkenswerterweise seine Wege durch das ganze Berlin mit einem "Auftakt unter den Linden". Sein "Kultur-Verführer für Anfänger und Fortgeschrittene" wird der Tatsache gerecht, daß auch das kulturelle Zentrum Berlins sich eindeutig in die Osthälfte verlagert hat. Die wichtigsten Theater und Museen, Musik- und Offszenen findet man heute eher in Mitte und am Prenzlauer Berg. Wilfried Rott beschreibt den Kulturbetrieb im plauderhaft glossierenden Insiderton durchaus informativ. Daß manche Bezirke des Westens eher beiläufig abgehakt werden, hängt vielleicht mit dem Überdruß des Kenners zusammen, der das alles schon zur Genüge wahrgenommen hat.

Wer sich nicht nur einstimmen möchte, sondern genaue und aktuelle Informationen benötigt, sei auf zwei Reihen verwiesen, die sich der neuen Situation in Berlin unter verschiedenen Gesichtspunkten widmen. Die handliche und kompakte Reihe "Boulevard" vom Berliner FAB-Verlag beschäftigt sich in erster Linie mit der Kultur. Die einzelnen Bände ("Museen", "Theater", "Entertainment") sind systematisch aufgebaut und werden von ausgewiesenen Fachleuten eingeleitet.

So gibt etwa Bernhard Schulz einen knappen Überblick über die komplizierte Museumslandschaft Berlins, die etwa 150 Sammlungen vorzuweisen hat. Im sorgfältig und alphabetisch gegliederten Hauptteil werden die Museen einzeln vorgestellt, wobei in der jeweiligen Servicerubrik die wichtigsten Informationen für den Besucher mitgeteilt werden.