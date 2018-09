Inhalt Seite 1 — DAS LETZTE Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sonntagnachmittag. Der Reisende kehrt von Geschäften aus der niedersächsischen Provinz in die Freie Hanse- und Heimatstadt Hamburg zurück. Zu spät! Denn soeben ist der Evangelische Kirchentag (Motto: "Es ist Dir gesagt, Mensch, was gut ist") zu Ende gegangen.

Auf dem Hauptbahnhof muß sich der Reisende durch fröhliche Heerscharen frommer junger Menschen hindurchkämpfen. Der Reisende wirkt furchtsam und gehetzt. Die jungen Christenmenschen hingegen sehen ausnahmslos entspannt, ja geradezu durchleuchtet aus. Ein Sonntagnachmittagswunder, das kein Wunder ist: Denn wer beim Evangelischen Kirchentag war, dem wurde (Mensch!) gesagt, was gut ist. Und wer weiß, was gut ist, der hat auch keine Angst mehr.

Unser armer Reisender weiß leider immer noch nicht, was gut ist, nie hat es ihm einer gesagt. Immer waren ihm seine Geschäfte wichtiger als jeglicher Evangelische Kirchentag. Das rächt sich nun bitterlich. Denn weil unser Reisender nicht weiß, was gut ist, hat er Angst. Namenlose, grauenhafte Angst. Obwohl er doch Deutscher ist und Deutscher bleiben will, bis ans Ende seiner Tage! Seltsam.

Ein Deutscher hat nämlich keine Angst. "Der Deutsche hat keine Angst", hat kürzlich Herr Hans-Hubert Vogts aus Kerschenbroich kurz und kategorisch erklärt. Herr Vogts, dies dürfte wenigstens dem bildungsbürgerlichen Teil unserer Leserschaft bekannt sein, ist Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die ihn kennen, nennen ihn Berti!

Berti also hat gesagt, daß der Deutsche (weil der Deutsche weiß, was gut ist) keine Angst hat. Sodann sind Berti und seine Fußballbuben nach Bulgarien gefahren, zum sog. Angstgegner der deutschen Mannschaft. Tatsächlich zeigten die deutschen Fußballmenschen im fernen Sofia keinerlei Angst - völlig furchtlos, wenn auch am Ende erfolglos versahen sie ihren vaterländischen Dienst.

Soweit war alles klar in Sachen Angst. Dann aber, nur wenige Tage später, sprach der deutsche Sportreporter Figgemeier diesen unfaßbaren Satz: "Sie spielt einfach beängstigend gut!" Sie, das war Frl. Stefanie Graf, die furchtlos, wenn auch angsteinflößend im Pariser Tennisturnier zu Werke ging.

Unserem Reisenden, der gerade auf einer Hamburger Parkbank einen Panikanfall niederzukämpfen versucht, tut sich plötzlich ein Abgrund von Wahrheit auf: Der deutsche Mensch (sofern er nicht gerade im Purgatorium eines Evangelischen Kirchentags gereinigt wurde) leidet unter der gräßlichsten aller Phobien: nicht unter der banalen Angst, schlecht zu sein, sondern unter der teuflischen Angst, beängstigend gut zu sein.