Das Theater der Zukunft, sagt Anatoli Vassiliev, wird kein Theater mehr sein. Keines, wie wir es heute kennen, gelegentlich lieben und oft geringschätzen. Das Theater der Zukunft, dem Vassiliev demütig entgegenpilgert, wird ein Theater ohne die heute üblichen Vergnügungen sein: "Sie werden weder effektvolle Bühnenereignisse und Kostüme, keine unerwarteten visuellen Wendungen noch alles Barocke, was ein unbedingter Bestandteil des Theaters unserer Zeit ist, zu sehen bekommen."

Das Theater der Zukunft, sagt Tomaz Pandur, wird mein Theater sein. Theater, das "den Menschen Antworten geben will auf die Fragen der Jahrtausendwende". Theater, das sich mit allen anderen Künsten schamlos paart, mit der Musik, der Malerei, der Kinematographie. Genau jenes Theater also, das Vassiliev aus dem Theatertempel hinausprügeln möchte: ein Theater der "unerwarteten visuellen Wendungen", der barocken und neobarocken Pracht.

Vergangene Woche, beim erfolgreichen Braunschweiger Festival "Theaterformen", hatte das deutsche Publikum Gelegenheit, einigen Runden aus dem Kampf um das Theater der Zukunft beizuwohnen. Anatoli Vassiliev aus Moskau zeigte zwei Abende mit dramatischen Skizzen von Alexander Puschkin und eine Variation zu Molières Komödie "Amphitryon". Tomaz Pandur aus Maribor in Slowenien führte seine schon lange heftig umraunte Theatererzählung von Dantes "Göttlicher Komödie" vor, eine Expedition in drei Teilen: "Inferno", "Purgatorio", "Paradiso".

Für das Theater der Gegenwart errang unterdessen der Kanadier Robert Lepage auch in Braunschweig einen Sieg: mit seinem, noch unvollendeten, Monumentalstück "Die sieben Ströme des Flusses Ota" (beschrieben in der ZEIT vom 9. Dezember 1994).

Tomaz Pandur, 32 Jahre alt, ist der "Popstar der europäischen Theaterwelt", der "Magier mit dem Kindergesicht", der "Hexer". Für die erste Ausgabe des Kulturmagazins Spiegel extra hat er sich mit tragisch loderndem Blick und brennenden Fingern popstarmäßig ablichten lassen. Sein Schauspielhaus in Maribor ist unter den Wallfahrtsorten des Theaters die neueste (und deshalb geheimnisvollste) Adresse.

Pandurs Theater möchte in jeder Szene ein Welttheater sein. Doch das ist viel zuwenig: Es möchte in wenigstens jeder zweiten Szene ein theatralisches Weltwunder sein. Also läßt es seine Schauspieler durch die Lüfte fliegen und durch Wasserfluten tauchen. Läßt sie tanzen und zappeln wie Gliederpuppen im Fieberwahn. Unaufhörlich schallen die Chöre (Orff!), weinen die Geigen (Vivaldi!) - und fast ohne Unterlaß steigt der Theaternebel, wunderbar. "Mein Theater muß weh tun", behauptet Pandur finster. Tatsächlich bezaubert sein Theater fast jeden sofort: Maribor macht Kinder froh.

Als kahlköpfiges Zwillingspaar reisen die Dichter Dante und Vergil durch Hölle, Fegefeuer und Paradies. Begleitet von der schönen, auch bald kahlköpfigen Beatrice. Sie wandern durch die Welt und Unterwelt, die bevölkert ist von kalkweißen, gipsbleichen, naturgemäß ebenfalls kahlköpfigen Höllen- und Engelswesen.