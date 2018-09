Langsam mahlen sie, die Mühlen der Politik. Gute acht Jahre sind vergangen, seit Petra Kelly und Gerd Bastian den Dalai Lama nach Bonn einluden, um die Blicke auf sein vergessenes Land und Volk zu lenken. Auch bloß so eine fixe Idee, hieß es seinerzeit im offiziellen Bonn etwas herablassend.

Es folgt eine lange Geschichte der Windungen und Peinlichkeiten, allenfalls klammheimliche Gespräche mit dem Oberhaupt der Tibeter, weil man es sich mit dem Kolonialherrn China nicht verderben wollte. Immerhin fand nun ganz offiziell ein Hearing im Parlament statt, mit dem Dalai Lama und anderen Experten als Kronzeugen. Und nicht nur der Vorsitzende, Christian Schwarz-Schilling, sondern die Vertreter aller Parteien beeilten sich, vor der Presse ihre Solidarität mit Tibet zu bekunden, das von einem "kulturellen Völkermord" bedroht wird.

Jetzt ist es einfach in, sich mit dem Gast zu zeigen und sich für ihn stark zu machen. Auf die Frage, warum das alles acht Jahre gebraucht habe, erwiderte Schwarz-Schilling, vor acht Jahren sei er doch Postminister gewesen, und er beschäftige sich eben lieber mit der Zukunft als mit der Vergangenheit.

"Wie lange können wir uns die Bühnenshow noch leisten?" Mit dieser Frage spielte Krista Sager, Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, in einer Runde von einigen wohlgesinnten Professoren darauf an, daß ihre Partei über Prinzipien und Inhalte neu nachdenken müsse.

Den Gesprächskreis hatte Hubert Kleinert organisiert. Vielleicht, so die skeptische Grundannahme, seien in der modernen Mediengesellschaft nur noch Image, aber nicht mehr inhaltliches Profil gefragt. Hintergrund der kleinen Runde, zu der Ulrich Beck, Claus Offe, Ulrich Preuß, Martin Jänicke, Joachim Raschke und Helmut Wiesenthal zählten, war der Versuch, überhaupt wieder ein Gespräch in Gang zu bringen.

Die Grünen, hat Kurt Biedenkopf vor vielen Jahren anerkennend gesagt, stellten die richtigen Fragen. Jetzt müssen sie es sich selber wieder beibringen. Was sie an sich beobachten, geht alle an: Bonn ist eine Stadt (oder die Politik ein Gewerbe?), in der man gemeinhin die Kunst des Fragens und des Gesprächs verlernt.