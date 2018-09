Inhalt Seite 1 — Ein verhängnisvolles Erbe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit der Entdeckung, wie man alle Arten von Informationen in die Sprache der Computer übersetzt, schien ein altes Menschheitsproblem endlich gelöst: das der Archivierung. Würde man Text, Bild und Ton nur digitalisieren, also in Bits und Bytes verwandeln, und mit ihnen den Rechner füttern, ließen sie sich unbegrenzt lange aufbewahren. Ganz im Gegensatz etwa zu biologisch Abbaubarem wie Papier. So müssen bereits viele Bücher der vergangenen 150 Jahre mit aufwendigen chemischen Verfahren gerettet werden, weil sich das säurehaltige Papier auflöst, auf das sie gedruckt wurden.

Doch welche Enttäuschung! Auch die scheinbar ewig haltbaren Bits und Bytes sind vergänglich, bleiben sie doch stets an ein unvollkommenes, verletzliches Medium gebunden - jene Datenbänder zum Beispiel, die zur Archivierung und Protokollierung verwendet werden. Im Lauf der Zeit zersetzt sich der Kleber, der die magnetisierbare Schicht am Kunststoffband festhält. Außerdem kann jeder einfache Magnet die Daten ins digitale Nirwana befördern. Dazu kommt, daß kleine Fehler auf Computer-Datenträgern ungleich größere Auswirkungen haben als solche auf Ton- oder Videobändern: Während bei letzteren ein Stück fehlerhaft magnetisierten Bandes lediglich bewirkt, daß die Aufzeichnung des Mozartkonzerts oder des "Terminator" einen Aussetzer hat, kann die Zerstörung der entscheidenden Bits auf einem Datenträger bedeuten, daß alle gespeicherten Texte, Graphiken und Tabellen zu Datenmüll werden.

Fachleute nehmen an, daß die magnetischen Speichermedien nicht länger als zehn Jahre für die Unversehrtheit der Daten garantieren können. Optischen Medien wie CDs wird eine Lebensdauer von dreißig Jahren zugemessen - rein theoretisch natürlich, denn die Silberscheiben existieren erst zu kurze Zeit, als daß man eine Probe darauf machen könnte. Angegriffen werden können CDs etwa durch die Farbe, die für den Aufdruck verwendet wird.

Aber die physikalische Flüchtigkeit der Speichermedien ist nicht das einzige Problem der Archivierung von Daten. Die Informationen auf einem schriftlichen Dokument sind jedem zugänglich, der die Schrift lesen und die Sprache verstehen kann. Wie komplex hingegen das Problem der Entzifferung von Datenträgern sein kann, beschrieb der amerikanische Informatiker Jeff Rothenberg für die Januar- Ausgabe der Zeitschrift Scientific American an einem fiktiven Beispiel: Seine Enkel finden im Jahr 2045 eine CD-ROM. Ein beiligender Brief erläutert, daß die Silberscheibe ein Dokument enthält, das ihnen den Weg zu Großvaters unermeßlichem Vermögen weist.

Die Schatzsucher der Zukunft, so Rothenberg, werden einige Schwierigkeiten zu überwinden haben, selbst wenn Großvaters CD die Jahrzehnte ohne Schaden überstanden hat. Zunächst müssen sie ein Gerät finden, auf dem sie die Scheibe abspielen können - CD-ROMs werden in fünfzig Jahren so veraltet sein wie heute Edisons Schallzylinder. Wenn sie einen CD-Player auftreiben und es sogar gelingt, ihn an den Computer anzuschließen, haben sie schon den ersten wichtigen Schritt geschafft: Sie können auf den "Bitstream" zugreifen, also auf jene Folge von Nullen und Einsen, in denen die Information codiert ist. Der Computer der Zukunft wird allerdings mit den Bits nicht viel anfangen können, denn er muß wissen, wie viele dieser Bits zu einem Byte gehören, also wie viele Bits es braucht, um ein einzelnes Zeichen zu definieren, etwa den Buchstaben A.

Weiterhin muß der Computer der Zukunft über ein kompatibles Betriebssystem verfügen; das Problem dabei ist, daß in fünfzig Jahren selbst Microsoft es aufgegeben haben wird, die frühen DOS-Versionen zu unterstützen. Schließlich muß der Rechner das Programm kennen, mit dem Opa das Dokument verfaßt hat. Selbst wenn der so vorausschauend war, Betriebssystem und Software (verbotenerweise) ebenfalls auf die CD-ROM zu packen - die Chips der Zukunft werden mit deren Code nicht viel anfangen können. Die letzte Zuflucht der verzweifelten Enkel wird daher wahrscheinlich ein Computermuseum sein, das noch über einen der veralteten Rechner aus dem vergangenen Jahrtausend verfügt.

Da man sich nicht zu jedem Datenträger den passenden Computer ins Regal stellen kann, besteht die Arbeit der Archivare digitaler Informationen vor allem aus Kopieren: Kopieren aus Angst vor physikalischem Datenverlust, Kopieren von obsolet gewordenen Datenträgerformaten auf aktuelle, Übertragen von Dokumenten auf neuere Softwareversionen, möglichst ohne Verlust von Information. Das ist nicht nur mühsam, sondern auch teuer: Michael Wettengel, beim Bundesarchiv in Koblenz für die Archivierung elektronischer Daten zuständig, berichtet etwa von einer Firma, die für die Umwandlung einer Datenmenge von 12 Gigabyte von alten auf neue Bildplatten den stolzen Betrag von 130 000 Mark verlangt hat. Daher muß bei diesen Kopierorgien notgedrungen aussortiert und die heikle Frage beantwortet werden: Was ist wichtig und was nicht?