Wenn es die DDR noch gäbe, wäre manches einfacher, jedenfalls auf einem evangelischen Kirchentag. Da saßen sie in lichten Hallen und dunklen Kirchen und suchten nach Alternativen zum "alles verschlingenden Markt". Und immer landeten sie beim gleichen Problem: Sozialer Ausgleich ist nur über Zwang zu erreichen. So beteuerte jeder, der ein bißchen Zwang herbeiwünschte, daß dies selbstverständlich nicht heiße, man wolle zum Sozialismus zurückkehren. Doch mit dem Dementi klebte schon die Marke "DDR" am Vorschlag, womit er erledigt war. Die Freunde des Marktes aus Industrie und Handel, die zahlreich auf den Podien saßen, hoben lustvoll mahnend die Zeigefinger. Und im Publikum regte sich nur schütter Applaus. Denn jeder hat gesehen, daß der Weg des Zwangs nicht zur Gerechtigkeit führt.

Welcher Weg bleibt dann noch? Ist es so, wie die Rockband Die Prinzen singt: "Du mußt ein Schwein sein auf dieser Welt"? Das Lied vom Band eröffnete eine Diskussion in Messehalle 5: "Dir das Gute, mir das meiste". Heiner Geißler (CDU) forderte donnernd, die Gesellschaft brauche "den dritten Weg, den Königsweg". Da wurde heftig geklatscht in der vollbesetzten Halle, und alle waren sehr gespannt, wie so ein Königsweg denn aussieht. Aber Geißler, ein Katholik, hat dann drei Stunden nichts gesagt, was die Zuhörer weitergebracht hätte. Viele gingen vorzeitig, ermüdet von Rede und Gegenrede, von Forderungen wie: "Wir müssen etwas gegen den grassierenden Ökonomismus tun." Schön gesagt, nur: Was?

Vielleicht hilft "Gutsein in der Wirtschaft". Wenn jeder bei sich selbst anfängt, so sollte eine Diskussion in der Handwerkskammer nahelegen, wird schon alles werden. Also erzählten vier ältere Herren, wie sie als gute Menschen gute Manager und Unternehmer hatten werden können. Keiner habe Ellenbogen gebraucht, allein mit Leistung überzeugt. Ein ehemaliger Justitiar von Hoechst: "Wer aus göttlicher Gnade Leistungsfähigkeit geschenkt bekommen hat, schuldet seiner Umwelt die Leistung. Leistung ist etwas sehr Gutes." Dann wurde viel von Bescheidenheit geredet. Zuviel.

Nach zwanzig Minuten müssen die Fenster im stickigen Saal geöffnet werden. Bei frischem Wind von draußen meldet dann das Publikum Bedenken an gegen das Konzept Gutsein. Einer muß Schnellboote für Saudi-Arabien bauen, der andere leidet unter Konkurrenz und Mobbing. Wo bleibt da das Gutsein? Ein Dritter sagt: "Große Teile der Bevölkerung können es sich gar nicht leisten, gut zu sein. Sie müssen kämpfen, weil sie arm sind." Dann ergreift noch ein junger Mann das Wort, um den guten Männern zu sagen, daß er ihnen nicht glaube.

Also weitersuchen. Was man leicht finden konnte, war ein Bild von der Abseite der Gesellschaft. Bei fast jeder Veranstaltung meldeten sich Männer und Frauen, die erzählten, wie ihnen der Boden unten den Füßen weggebrochen sei. Solche Berichte sind nicht neu, aber sie gehen oft unter im bunten Wohlstandsalltag. Kirchentag aber erinnert, klagt an und fordert. Doch blieb dabei immer ein Überschuß an gesalbten Worten. "Der Marktradikalismus erhebt wieder sein Haupt", hieß es. Oder: "Jeder ist zu Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn aufgerufen." Dieser Satz, von einem Pfarrer vorgeschlagen, sollte in die Verfassung. Und dann? Auch ein gemeinsames Papier der beiden großen Kirchen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage fand wenig Anklang. Wolkige Betroffenheitsprosa.

Weil niemand so recht weiterwußte, wurde immer wieder die Bibel studiert, ob denn hier ein Königsweg gewiesen sei. "Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen", heißt es bei Paulus im Neuen Testament. Im Gesetz des Mose wird empfohlen, in jedem siebten Jahr alle Schulden zu erlassen. Das ist immerhin konkret, aber so viel Sozialismus wollte auf dem Kirchentag auch wieder niemand. Radikal zeigten sich nur die Freunde von Markt und Wettbewerb. In der Kirche St. Katharinen forderte Rüdiger Soltwedel vom Kieler Institut für Weltwirtschaft niedrigere Löhne im unteren Bereich, um Arbeitslosen Jobs zu verschaffen. Ein Königsweg ist das nicht, weshalb die Suche letztendlich vergeblich blieb. Wer hat schon ein Konzept, wie eine Wirtschaft sozialer werden kann und dennoch unermüdlich wächst? Es ist ja auch viel einfacher, zu behaupten, das Wachstum allein sei sozial genug.

Als schon abgebaut wurde gab dann doch noch ein Fest der konkreten Alternativen. In Halle 8 sprach man über das Klima. Und plötzlich lagen eine Menge Vorschläge auf dem Tisch: Energiesteuer, Verzicht auf Autos, Strom sparen. Es geht also, aber das liegt wohl auch daran, daß die DDR nicht als Umweltrepublik gescheitert ist.