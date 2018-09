Kurdirektor Dietmar Gutsche ist ein bescheidener Mann. Obwohl er auf der Insel Usedom gleich für drei Seebäder zuständig ist und damit für über 8000 Gästebetten, bleibt er meist auf dem Boden der Realität. Nur manchmal kann er seinen Stolz nicht verbergen. Dann lehnt er sich zurück und sagt zufrieden: "Wir haben endlich den Punkt erreicht, wo wir dem Erfolg nicht mehr ständig hinterherlaufen müssen."

An der Küste Mecklenburg-Vorpommerns erlebt der Fremdenverkehr einen neuen Aufschwung. Nachdem fast zeitgleich mit dem Zusammenbruch der DDR selbst die traditionsreichen Ostseebäder ins touristische Koma gefallen waren, beginnt jetzt eine zweite Blütezeit. Zum Beispiel in Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin - dem dreieinigen Reich von Kurdirektor Gutsche.

Wie auf Usedom geht es an der gesamten vorpommerschen Küste aufwärts: immer mehr Hotels und Pensionen, mehr Restaurants, mehr Gäste, mehr Geschäft. Vor allem aber - mehr Seebrücken. Mit jener fast vergessenen Bautradition, so scheint es, kehrt der Erfolg zurück in Deutschlands einst beliebteste Ostseebäder: die Brücke als Symbol für die Wiederbelebung einer ganzen Küstenregion. Achtzehn neue Stege sind hier seit 1991 gebaut worden, weitere sind geplant.

Schon einmal waren die Seebrücken Aushängeschild eines blühenden Fremdenverkehrs. Ende vorigen Jahrhunderts wurden aus den Stegen, die ursprünglich nur als Schiffsanleger gedient hatten, prächtige Flanierstraßen. Hier konnte die Hautevolee ihrer Lieblingsbeschäftigung besonders gut nachgehen: sehen und gesehen werden.

Heute machen die Seebäder aus ihrer alten Tugend eine neue. Enthusiastisch spricht Marco Dorka, der Geschäftsführer des Fremdenverkehrsverbands Vorpommern, von einer "unglaublichen Magnetwirkung" der Seebrücken. Kritische Stimmen, die behaupten, man hätte die Millionen sinnvoller nutzen können, läßt er nicht gelten. "Die Investitionen waren goldrichtig", sagt er.

Heringsdorf, Anfang Juni. Drei Tage lang schieben sich Tausende von Menschen durch den kleinen Ort, um Usedoms neuen Superlativ zu bestaunen - die längste Seebrücke Kontinentaleuropas. Das Pfahlbauwerk als Statussymbol: am Ufer eine elegante Passage mit 22 Geschäften und zwei Kinos, mit Disco, Café und Bistro, Kunstgalerie, Fitneßcenter und 19 edlen Ferienwohnungen. Erst dann beginnt der eigentliche Steg, der exakt 508 Meter weit aufs offene Meer führt. Auf halbem Weg liegt eine riesige quadratische Plattform für Kleinkunst und Konzerte. Am Kopf der Mammutmole schließlich erhebt sich eine futuristische Glaspyramide; auf 600 Quadratmetern soll darin bald serviert werden, was die Ostsee hergibt.

Vor fast genau hundert Jahren war an gleicher Stelle die berühmte Kaiser-Wilhelm-Brücke eingeweiht worden, die allerdings nur fünfzig Jahre überlebte - 1946 wurde sie durch ein Feuer zerstört. Jetzt hat Heringsdorf sein Wahrzeichen wieder: einen Giganten aus Stahl und Glas, 27 Millionen Mark teuer, einzigartig in Deutschland.