GIESSEN. - Wer momentan die Gegner eines deutschen Tornado-Einsatzes in Ex-Jugoslawien (es ist laut Polit-Barometer immerhin die Mehrheit der Bevölkerung) feige, egoistisch und verantwortungslos schimpft, unterstellt eine Motivation, die er nicht erforscht hat, aber passend zum Einschüchtern findet. Es kann mutiger sein, nein zu sagen, wenn man eine Entscheidung unvernünftig findet. Unvergessen ist übrigens, daß das Tornado-Angebot bereits im vergangenen Herbst, bevor andere darum ersucht hatten, von den deutschen Vertretern im Nato-Rat selbst kam.

Apropos Mut und Verantwortungssinn: Warum wagt man in Bonn nicht, Präsident Chirac offen die Meinung zu sagen, der mit seinem Atomtestprogramm vor aller Welt die Waffen rehabilitiert, auf deren Verzicht und Ächtung eine internationale Sicherheitspolitik hinarbeiten soll? Wo bleibt der Schneid, die Australier, die Neuseeländer und die unmittelbar bedrohten kleinen südpazifischen Inselvölker in ihren verzweifelten Protesten zu unterstützen?

Courage wäre auch noch an anderer Stelle zu beweisen, nämlich beherzt dem UN-Generalsekretär in der Krise der Weltorganisation beizustehen, der in ihrem fünfzigsten Jahr der Bankrott droht. Geiz, Egoismus und Kurzsichtigkeit wichtiger Mitgliedsländer verweigern ihr eine angemessene Ausstattung und überfällige organisatorische Reformen. Wie sie reformiert werden sollte, dazu hat gerade eine internationale Zwölfer-Kommission - unter Mitwirkung Richard von Weizsäckers - ein einleuchtendes Konzept vorgelegt.

Es genügt nicht, daß viele sich solche Reformen inbrünstig wünschen. Sie müssen hart erkämpft werden. Wenn zu Recht viel von der gewachsenen deutschen Verantwortung die Rede ist, hier wäre für den drittgrößten Beitragszahler der Uno eine hervorragende Gelegenheit, sie zu bekunden.

Horst-Eberhard Richter ist Professor für Psychosomatik an der Universität Gießen.