Eine Meldung wie die der vergangenen Woche ist der Schrecken des Autourlaubers: "In Spanien werden die Tankstellen bestreikt." Doch alles halb so schlimm - der 48stündige Warnstreik des Tankstellenpersonals verging ohne die befürchteten Warteschlangen vor den nichtbestreikten Zapfsäulen. Zum einen hatten viele Spanier wohl vorher vollgetankt, zum anderen war die Streikfreude wohl nicht besonders groß.

Die spanischen Autofahrer bewegen beim Tanken daher derzeit andere Dinge: "Für jeden Einkauf über 8000 Peseten schenken wir Ihnen zwei Liter Treibstoff." So wirbt die katalanische Supermarktkette Caprabo neuerdings um ihre Kunden. Vor zwei Monaten hat Caprabo seine jüngste Filiale in Gava in der Provinz Barcelona eröffnet; kurz darauf ist Anfang Mai auf dem Marktgelände eine Tankstelle in Betrieb gegangen. Mehr als 5000 Autos rollen täglich ins neue Einkaufszentrum, 2000 Fahrer und Fahrerinnen von ihnen füllen sich jetzt bei der Gelegenheit ihren Tank - und zahlen dabei pro Liter rund drei Peseten weniger als bei der umliegenden Konkurrenz, das "Zwei-Liter-Geschenk" noch nicht eingerechnet.

Die Aktion des katalanischen Familienunternehmens hat in Spanien großes Aufsehen erregt. Die Autofahrer sind an nahezu identische Preise an allen Tankstellen des Landes gewöhnt. Jeden Freitag legt das Industrieministerium Höchstpreise für Benzin und Diesel fest, die ab dem folgenden Samstag von den Zapfstationen übernommen werden. Furcht vor möglichen billigeren Mitbewerbern ist kaum vorhanden: Die Tankstellendichte im Land ist immer noch gering, und der bis Anfang 1995 geltende Mindestabstand von zweieinhalb Kilometern zwischen zwei Tankstellen ließ die Konkurrenz außerhalb des Blickfeldes. Doch jetzt kommen die Einkaufszentren.

Dabei ist der Caprabo-Markt in Gava noch nicht einmal der Vorreiter in Sachen billiges Benzin - die Katalanen haben es nur verstanden, die Botschaft ihrer Tankstelleneröffnung in alle Winkel des Landes zu tragen. Als erste war die Supermarktkette El Campo zur Stelle - nach dem Vorbild des französischen Mutterunternehmens Auchan errichtete sie 1992 auf dem Gelände ihres Einkaufsmarktes in El Ferrol, der galicischen Geburtsstadt Francos, eine Zapfstation mit Discountpreisen. Das Experiment lief gut. In den beiden folgenden Jahren installierten die El-Campo-Manager auf den Parkplätzen all ihrer Einkaufsmärkte je eine Billigtankstelle.

Eroski, eine spanische Kette mit baskischem Ursprung, zog 1993 mit einer Station in Pamplona nach. "Erst wollten wir nur Kunden anlocken", sagt Eroski-Sprecher Josu Sanz. "Aber dann haben wir gemerkt, daß wir damit auch Geld verdienen können." Im Sommer eröffnet Eroski eine zweite Tankstelle in Bilbao.

Die neuen, goldenen Tankzeiten ziehen nur langsam herauf. Bis Ende der achtziger Jahre konnten die Spanier die Tanks ihrer Wagen nur mit der Einheitsmarke Campsa füllen. Nach dem EG-Beitritt mußte das staatliche Monopol fallen; bis 1992 schaffte das Industrieministerium die Voraussetzungen für einen - fast - freien Wettbewerb. Die spanischen Marken Repsol und Cepsa entstanden und wurden die unangefochtenen Marktführer. Von den Ausländern hat BP (British Petroleum) am besten in Spanien Fuß gefaßt: Der Konzern erwarb eine Raffinerie in Castellón und verkauft jetzt an 385 Tankstellen rund 10 Prozent des spanischen Treibstoffes. Die drei Unternehmen zusammen machen mehr als dreiviertel des Geschäfts unter sich aus.

Den Rest teilen sich zwei regionale spanische Marken und die Multis Shell, Texaco, Mobil, Agip, Total und Fina. Außerdem ist das portugiesische Unternehmen Petrogal unter der Marke Galp dabei. Wer als deutscher Tourist seinen Tank mit einer Heimatmarke verwöhnen will, wird enttäuscht: Weder DEA noch Aral interessieren sich für Spanien. Als einer der letzten hat der Branchengigant, Exxon, Spanien entdeckt. Er beliefert unter anderem die Supermarktkette Caprabo mit Treibstoff.