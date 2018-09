Erst der Rücktritt, dann die politische Wiederauferstehung - John Majors Kalkül ist aufgegangen. Zum Messias der Tories ist er damit nicht geworden. Schließlich verweigerte ihm ein gutes Drittel seiner Fraktion die Gefolgschaft.

Aber den zweiten "Königsmord" binnen fünf Jahren mochten die britischen Konservativen denn doch nicht wagen - die Wähler hätten es kaum honoriert. Auch konnten die verfeindeten Parteiflügel nicht sicher sein, wer am Ende triumphiert hätte. An John Major, dem leidgeprüften Dauerkompromißler, wissen wenigstens alle, was sie haben. Bis zu den nächsten Parlamentswahlen sitzt der Premier jetzt fest im Sattel.

Der parteiinterne Konflikt jedoch wird weiterschwelen - zwischen den Gegnern und Befürwortern Europas, zwischen den radikalen Neokonservativen und den sozial denkenden Konservativen. Der rechte Flügel schielt über den Atlantik, fasziniert vom Populismus der "neuen Republikaner" um Newt Gingrich. Den moderaten Tories graut vor einem Triumph der Ideologie. Da wird dem Regierungschef kaum Zeit bleiben, seines matten Sieges froh zu werden.

