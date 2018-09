Leichter Hoffnungsschimmer für die deutsche Autokonjunktur: Nachdem in den ersten vier Monaten diesen Jahres die Zahl der zugelassenen Neuwagen noch leicht unter dem - ohnehin mageren - Wert des Vorjahres lag, kann die Branche jetzt erstmals ein Plus von einem halben Prozentpunkt melden. Der Grund: Im Mai 1995 wurden fünf Prozent mehr Pkw zugelassen als im Mai 1994. Richtig gut verkaufen sich derzeit nur die grundlegend renovierten oder völlig neuen Modelle wie etwa Opels Omega, der Polo von VW, der Audi A4, Fords Fiesta und Escort, aber auch der Überflieger unter den Importen, der Fiat Punto. Demnächst dürfte wohl auch die neue E-Klasse von Mercedes dazustoßen. Zu den Verlierern zählen die in die Jahre gekommenen Verkaufsschlager Golf und Astra.