Am Flughafen Marseille-Marignane fährt ein Bus nach Aix-en-Provence. Ich fand ein Hotel im Quartier Mazarin in der Nähe der Kirche Saint-Jean-de-Maite südlich der Hauptstraße Cours Mirabeau. Das Zimmer im zweiten Stock war pastellgrün gestrichen, und die Sonne schien auf die Wasserflecken an der Decke, die mich nicht weiter störten. Es war geräumig, hatte alte Möbel und keinen Fernseher, was mir gefiel, denn ich hatte mein Radio dabei.

Früher hatte ich mir als Ziele immer Orte ausgesucht, die ich nicht kannte: der Reiz des Neuen. Aix-en-Provence aber kannte ich, denn ich hatte einmal ein Jahr lang dort gelebt. Es war meine Lieblingsstadt gewesen. Ich mußte erst um die halbe Welt reisen, um mich daran zu erinnern.

Ich richtete es so ein, bei meiner ersten Wiederbegegnung den Cours Mirabeau auf der rive gauche, der linken Straßenseite, abwärts zu laufen. Ich sah Läden für teure Bekleidung, Immobilienagenturen, Banken, eine Flipperhalle hatte eine Konzession erhalten (aber diskret kaschiert mit winzigem Eingang, ohne das ästhetische Ganze der Häuserzeilen zu stören).

Cadeaux, Parfümerie und Patisserie: alles, was man zu einem angenehmen Leben brauchen kann. Aber ich fand auch, was ich suchte: immer noch das eine oder andere von vordergründigem Kommerz ungenutzte Privathaus, die Fensterläden zur ebenen Erde geschlossen. Ich hatte das immer gemocht. Es erweckte den Eindruck, daß sie hier nicht so unmittelbar hinter Geschäften her waren - wenn ich mich in dieser Einschätzung auch täuschen mochte. Denn diskrete, blankgeputzte Messingschilder neben den Türen verrieten, daß hier Notare, Advokaten und gar das "Grundbesitzersyndikat" ihren Tätigkeiten nachgingen.

Vor allem erinnern diese Häuser an die längst vergangenen Zeiten, als auf dem Cours die provenzalische Noblesse in ihren Kutschen spazierenfuhr - und bei diesem Vergnügen nicht vom profanen Anblick der Geschäfte behelligt werden wollte. Jede Art von kommerzieller Aktivität war untersagt. Ein Tölpel, der auf seinem Esel über die Prachtmeile stoppelte, wurde genauso zu einer Geldbuße verdonnert wie jeder verirrte Handelsmann, der mit seiner schnöden Anwesenheit störte.

Diese Zeiten sind längst vorbei, aber ein letzter Rest davon blieb erhalten, weil selbst in bester Lage nicht jedes Parterre in ein Ladengeschäft verwandelt worden war.

Ich sah hohe und breite Türen, als ob da jemand sehr Großes und sehr Breites, das heißt Gewichtiges und Bedeutsames hindurchgehen müßte. Ich las: Die Baumeister, die Gebäude in Aix errichtet hatten, kamen aus Italien oder befanden sich auf dem Weg dorthin. (Die Straße in diese Himmelsrichtung hieß immer noch Rue d'Italie.) Wie in Aix arbeiteten diese Architekten auch in Versailles oder in Paris.