Harald Kreutzberg gilt als der berühmteste deutsche Tänzer dieses Jahrhunderts, und nicht nur die New York Times feierte ihn nach einem seiner zahlreichen USA-Gastspiele als "besten Tänzer seit Nijinskij". Doch weil Tanzgeschichte in Deutschland noch immer wenig erforschte Geschichte ist, ist auch das Kapitel Kreutzberg bislang weitgehend unerschlossen.

Mit der Ausstellung "Photographie - Tanz - Kreutzberg" gibt das Deutsche Tanzarchiv in Köln jetzt (bis 5. August im "raum 1", St.-Apern-Str. 17-21) zumindest einen kleinen Einblick in das Werk des 1902 geborenen Ausdruckstänzers, der ursprünglich Modezeichner werden wollte und 1921 Schüler von Mary Wigman in Dresden wurde.

Von seinen Choreographien hat Harald Kreutzberg weder Skizzen noch Notationen hinterlassen. Als Dokument seiner Arbeit sind so vor allem Photos geblieben. Die aus den umfangreichen Kreutzberg-Beständen des Tanzarchivs zusammengestellte Ausstellung zeigt nun über vierzig Originalabzüge aus den zwanziger und dreißiger Jahren. Die von Photographen wie Hans Robertson, Siegfried Eikelmann, Dora Horovitz und Umbo gemachten Aufnahmen setzen nicht nur Maßstäbe für die Tanzphotographie, sondern belegen auch den Einfluß, den Kreutzberg bis heute hat - nicht nur in Deutschland. So gehörte zu den begeisterten Zuschauern eines Gastspiels in Tokio 1934 auch der junge Kazuo Ohno, der später einer der Wegbereiter des Butoh-Tanzes wurde und Harald Kreutzberg als einen seiner großen Anreger sieht.

Die ungeheure Ausdruckskraft und Präsenz Kreutzbergs spiegeln auch die ausgestellten Photos. Sie fügen sich zu einem vielschichtigen Bild des Ausnahmetänzers, der mal als Engel erscheint, mal als Dämon. Er präsentiert sich als androgynes Wesen und in der Pose des Herrschers, wirkt kraftvoll und verletzlich, hat keine Scheu vor der großen Geste und läßt doch auch Humor erkennen. Er ist bei Proben zu sehen und in einigen seiner Rollen, als "Engel der Verkündigung" und im "Tanz des Zeremonienmeisters", als Narr und wiederholt in einem seiner erfolgreichsten Programme, dem "Königstanz". Die Photographien zeigen ihn als Solotänzer und zusammen mit seiner Tanzpartnerin Yvonne Georgi, mit der er unter anderem in der "Strawinsky-Suite" brillierte.

Die Kölner Ausstellung ist auch zu sehen als Vorläuferin einer seit längerem angekündigten und längst überfälligen, umfassenden Publikation über Harald Kreutzberg. Die von dem Leiter des Tanzarchivs, Frank-Manuel Peter, herausgegebene Veröffentlichung soll nun Ende des Jahres erscheinen und das Phänomen Kreutzberg aus der Sicht von Wissenschaftlern, Journalisten und Theaterleuten beleuchten.

Zu entdecken ist die Geschichte eines Künstlers in Deutschland, dessen Geschichte nicht nur von der Blüte des Ausdruckstanzes erzählt, sondern auch vom Tanz im Dritten Reich. Unter den teilnehmenden Künstlern der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 1936 in Berlin war auch der international gefeierte männliche Protagonist des deutschen Ausdruckstanzes, und als 1939 in München der "Tag der deutschen Kunst" zelebriert wurde, konnten die Veranstalter des Festspiels "Triumph des Lebens" auch Harald Kreutzberg als Mitwirkenden nennen.

Erst als 1944 alle Theater in Deutschland geschlossen wurden, trat der Tänzer vorübergehend von der Bühne ab. Doch gleich nach Kriegsende konnte er seine Karriere fortsetzen und auch wieder internationale Tourneen unternehmen. In einem Nachruf auf den 1968 gestorbenen legendären Tänzer schrieb die Chicagoer Choreographin Ruth Page: "If ever an angel walked this earth, it was Harald Kreutzberg."